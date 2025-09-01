Good news BSNL extends 1 rupees Freedom Plan by 15 days offers daily 2GB data unlimited calls SMS and free SIM BSNL का बड़ा तोहफा! अब 15 दिन और चलेगा ₹1 वाला Plan, रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड Calls-SMS और Free SIM
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सBSNL का बड़ा तोहफा! अब 15 दिन और चलेगा ₹1 वाला Plan, रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड Calls-SMS और Free SIM

BSNL का बड़ा तोहफा! अब 15 दिन और चलेगा ₹1 वाला Plan, रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड Calls-SMS और Free SIM

BSNL ने अपने 1 रुपये वाले फ्रीडम ऑफर की वैलिडिटी को 15 दिन के और बढ़ा दिया है। यानी की इस प्लान में अब 15 सितंबर तक रिचार्ज कराया जा सकता है। इस प्लान में डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, SMS के साथ फ्री SIM मिल रही है।

Himani GuptaMon, 1 Sep 2025 08:09 PM
1/6

BSNL Extends Freedom Offer by 15 Days

BSNL ने Independence Day के मौके पर एक स्पेशल ऑफर पेश किया था जिसको अब बीएसएनएल ने 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब यूजर्स 15 सितंबर तक बीएसएनएल के इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत 1 रुपये है। आइए डिटेल में जानते हैं बीएसएनएल के इस प्लान के बेनेफिट्स के बारे में:

2/6

क्यों मिल रही 15 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी?

BSNL ने कहा कि यह निर्णय ग्राहकों की अविश्वसनीय प्रतिक्रिया और उत्साह के कारण लिया गया है। यह अतिरिक्त 15 दिन उन यूजर्स के लिए भी मददगार है, जो अगस्त में समय पर प्रोसेस नहीं करा पाए थे।

3/6

BSNL Freedom Offer के फायदे

इस स्पेशल ऑफर में BSNL अपने ग्राहकों को ढेरों धमाकेदार सुविधाएं दे रहा है। यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS फ्री मिलते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को फ्री BSNL Tunes, रिचार्ज बोनस का फायदा और MyBSNL App या BSNL Selfcare Portal से आसान एक्टिवेशन की सुविधा भी दी जा रही है।

4/6

BSNL Freedom Offer को कैसे एक्टिवेट करें?

पहला तरीका: अगर आप BSNL यूज़र हैं और इस खास ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो प्रक्रिया काफी आसान है। सबसे पहले MyBSNL App या BSNL Selfcare Portal पर लॉगिन करें और वहां से “Freedom Offer” ऑप्शन चुनें। इसके बाद केवल ₹1 का रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पूरा होते ही आपके नंबर पर तुरंत 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा एक्टिवेट हो जाएगी।

5/6

दूसरा तरीका:

इसके अलावा, ग्राहक चाहें तो USSD Code का इस्तेमाल करके भी इस ऑफर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए बस अपने मोबाइल से BSNL का निर्धारित शॉर्ट कोड डायल करना होगा और ऑफर तुरंत शुरू हो जाएगा।

6/6

क्या ये प्लान सच में 30 दिनों के लिए मुफ्त है?

हां, ये पहले 30 दिनों के लिए बिलकुल मुफ्त है। आपको सिर्फ सिम एक्टिवेट कराने के लिए 1 रुपये का टोकन शुल्क देना होगा। 30 दिनों के फ्री ट्रायल के बाद, आप अपनी पसंद का कोई भी रेगुलर BSNL रिचार्ज प्लान चुन सकते हैं और नंबर का उपयोग जारी रख सकते हैं।

BSNL Bsnl Prepaid Plan Bsnl Prepaid Plans