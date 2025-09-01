BSNL का बड़ा तोहफा! अब 15 दिन और चलेगा ₹1 वाला Plan, रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड Calls-SMS और Free SIM

BSNL Freedom Offer को कैसे एक्टिवेट करें?

पहला तरीका: अगर आप BSNL यूज़र हैं और इस खास ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो प्रक्रिया काफी आसान है। सबसे पहले MyBSNL App या BSNL Selfcare Portal पर लॉगिन करें और वहां से “Freedom Offer” ऑप्शन चुनें। इसके बाद केवल ₹1 का रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पूरा होते ही आपके नंबर पर तुरंत 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा एक्टिवेट हो जाएगी।