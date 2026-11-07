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30 दिन तक ज्यादा चलेंगे ये Recharge, दिवाली ऑफर में ग्राहकों की मौज; लास्ट डेट इस दिन

BSNL अपने दो प्लान्स पर Diwali Offer के तहत एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। यानी अब ये प्लान्स पुरानी कीमत में पहले से ज्यादा चलेंगे लेकिन यह ऑफर सीमित समय के लिए और कंपनी ने इसकी लास्ट डेट भी बता दी है। यहां हम आपको इन दोनों प्लान्स की पूरी डिटेल बता रहे हैं। देखें लिस्ट

Arpit SoniNov 07, 2026 02:33 pm IST
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15 दिन ज्यादा चलेगा BSNL का 2449 रुपये का प्लान

यह प्लान मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में ग्राहकों को 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। यानी अब प्लान पूरे 380 दिनों तक चलेगा। इस प्लान पर कंपनी फ्री में 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर और 10 हजार रुपये का साइबर इंश्योरेंस कवर भी दे रही है।

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2449 रुपये प्लान के बेनिफिट्स

इस प्लान में ग्राहकों को पूरे वैलिडिटी पीरियड के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। यानी पूरे 380 दिनों में ग्राहकों को कुल 760GB डेटा मिलता है और कुल 38000 एसएमएस मिलते हैं।

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30 दिनों तक ज्यादा चलेगा BSNL का 2799 रुपये का प्लान

यह प्लान भी मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में ग्राहकों को 30 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। यानी अब प्लान पूरे 395 दिनों तक चलेगा।

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2799 रुपये प्लान के बेनिफिट

इस प्लान में ग्राहकों को पूरे वैलिडिटी पीरियड के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, प्लान में ग्राहकों को डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। यानी पूरे 395 दिनों में ग्राहकों को कुल 1185GB डेटा मिलता है और कुल 39500 एसएमएस मिलते हैं।

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