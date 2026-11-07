30 दिन तक ज्यादा चलेंगे ये Recharge, दिवाली ऑफर में ग्राहकों की मौज; लास्ट डेट इस दिन

15 दिन ज्यादा चलेगा BSNL का 2449 रुपये का प्लान

यह प्लान मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में ग्राहकों को 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। यानी अब प्लान पूरे 380 दिनों तक चलेगा। इस प्लान पर कंपनी फ्री में 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर और 10 हजार रुपये का साइबर इंश्योरेंस कवर भी दे रही है।