30 दिन तक ज्यादा चलेंगे ये Recharge, दिवाली ऑफर में ग्राहकों की मौज; लास्ट डेट इस दिन

यह प्लान मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में ग्राहकों को 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। यानी अब प्लान पूरे 380 दिनों तक चलेगा। इस प्लान पर कंपनी फ्री में 1 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर और 10 हजार रुपये का साइबर इंश्योरेंस कवर भी दे रही है।
इस प्लान में ग्राहकों को पूरे वैलिडिटी पीरियड के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, प्लान में ग्राहकों को डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। यानी पूरे 380 दिनों में ग्राहकों को कुल 760GB डेटा मिलता है और कुल 38000 एसएमएस मिलते हैं।
यह प्लान भी मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन दिवाली ऑफर के तहत, कंपनी इस प्लान में ग्राहकों को 30 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। यानी अब प्लान पूरे 395 दिनों तक चलेगा।
इस प्लान में ग्राहकों को पूरे वैलिडिटी पीरियड के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, प्लान में ग्राहकों को डेली 3GB डेटा और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। यानी पूरे 395 दिनों में ग्राहकों को कुल 1185GB डेटा मिलता है और कुल 39500 एसएमएस मिलते हैं।