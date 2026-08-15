गजब का Broadband, पूरे 6 महीने तक छूट, 200Mbps स्पीड के साथ 5000GB डेटा और 25 OTT भी

अनलिमिटेड कॉलिंग भी

अपने हर ब्रॉडबैंड प्लान की तरह, इस प्लान के साथ भी बीएसएनएल एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन देगा, जिससे किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की जा सकेगी। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान को और लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, जिससे बार-बार बिल भरने का टेंशन खत्म हो जाता है। वेबसाइट के अनुसार, 6 महीने का विकल्प चुनने पर 7,194 रुपये और 12 महीने का विकल्प चुनने पर 14,388 रुपये का एकमुश्त भुगतान करना होगा।