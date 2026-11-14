गजब का ब्रॉडबैंड, 200Mbps स्पीड के साथ 5000GB डेटा; कीमत बजट में

लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं

वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है लेकिन अगर आप बिल भरने का झंझट नहीं चाहते हैं तो एकमुश्त पेमेंट कर इसे लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। इस प्लान को ग्राहक 5994 रुपये देकर 6 महीने के लिए और 11988 रुपये देकर पूरे 12 महीनों के लिए ले सकते हैं।