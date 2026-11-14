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गजब का ब्रॉडबैंड, 200Mbps स्पीड के साथ 5000GB डेटा; कीमत बजट में

तेज इंटरनेट स्पीड और ढेर सारा डेटा चाहिए वो भी कम खर्च में, तो BSNL के पास आपके लिए बहुत कुछ है। आज हम आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बता रहे हैं जिसमें 200Mbps की तेजतर्रा इंटरनेट स्पीड और 5000GB डेटा मिलता है, वो भी 1000 रुपये के अंदर। चलिए डिटेल में बात करते हैं इस प्लान के बारे में...

Arpit SoniNov 14, 2026 04:14 pm IST
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बीएसएनएल का 999 रुपये का प्लान

बीएसएनएल के पास 999 रुपये प्रति माह का एक पैसा वसूल ब्रॉडबैंड प्लान है। इस प्लान की कीमत में फिलहाल जीएसटी शामिल नहीं है। याद रखे कि फाइनल बिल जीएसटी के साथ आएगा। कंपनी के वेबसाइट पर इस प्लान का नाम Fibre Max OTT है।

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तेज स्पीड और ढेर सारा डेटा

इस प्लान में ग्राहकों को 5000GB डेटा तक 200Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलती है। अगर आप इतना डेटा समाप्त कर लेते हैं तो भी 10Mbps की स्पीड से इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं।

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फ्री लैंडलाइन कनेक्शन

अपने हर प्लान की तरह कंपनी इस ब्रॉडबैंड प्लान के साथ भी फ्री लैंडलाइन कनेक्शन दे रही है। बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट आपको खुद खरीदना होगा। इस लैंडलाइन कनेक्शन से आप सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड बातें कर सकते हैं।

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लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं

वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है लेकिन अगर आप बिल भरने का झंझट नहीं चाहते हैं तो एकमुश्त पेमेंट कर इसे लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। इस प्लान को ग्राहक 5994 रुपये देकर 6 महीने के लिए और 11988 रुपये देकर पूरे 12 महीनों के लिए ले सकते हैं।

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FREE टीवी और OTT भी

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान में 500 से ज्यादा फ्री टू एयर टीवी चैनल्स मिलते हैं। कंपनी इस प्लान के साथ अपने ग्राहकों को BiTV के जरिए फ्री ओटीटी भी ऑफर करती है।

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