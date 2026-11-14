गजब का ब्रॉडबैंड, 200Mbps स्पीड के साथ 5000GB डेटा; कीमत बजट में

बीएसएनएल के पास 999 रुपये प्रति माह का एक पैसा वसूल ब्रॉडबैंड प्लान है। इस प्लान की कीमत में फिलहाल जीएसटी शामिल नहीं है। याद रखे कि फाइनल बिल जीएसटी के साथ आएगा। कंपनी के वेबसाइट पर इस प्लान का नाम Fibre Max OTT है।
इस प्लान में ग्राहकों को 5000GB डेटा तक 200Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलती है। अगर आप इतना डेटा समाप्त कर लेते हैं तो भी 10Mbps की स्पीड से इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं।
अपने हर प्लान की तरह कंपनी इस ब्रॉडबैंड प्लान के साथ भी फ्री लैंडलाइन कनेक्शन दे रही है। बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट आपको खुद खरीदना होगा। इस लैंडलाइन कनेक्शन से आप सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड बातें कर सकते हैं।
वैसे तो इस प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति माह है लेकिन अगर आप बिल भरने का झंझट नहीं चाहते हैं तो एकमुश्त पेमेंट कर इसे लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। इस प्लान को ग्राहक 5994 रुपये देकर 6 महीने के लिए और 11988 रुपये देकर पूरे 12 महीनों के लिए ले सकते हैं।
कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान में 500 से ज्यादा फ्री टू एयर टीवी चैनल्स मिलते हैं। कंपनी इस प्लान के साथ अपने ग्राहकों को BiTV के जरिए फ्री ओटीटी भी ऑफर करती है।