पूरे 365 दिन तक रहे टेंशन फ्री, 2000 रुपये से कम में बेस्ट हैं ये प्लान, तुरंत करें रिचार्ज

Vi का 1749 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान पूरे 180 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में बिंज ऑल नाइट (रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड इंटरनेट), वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं।