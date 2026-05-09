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₹10,000 से कम के पांच सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन, मिलेगी 7000mAh तक बैटरी, कैमरा और डिस्प्ले भी दमदार

Flipkart SASA LELE Sale में स्मार्टफोन छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आपका बजट टाइट है, तो यहां हम आपको ऐसे स्मार्टफोन्स बता रहे हैं, जो 10 हजार से कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहेगा...

Arpit SoniMay 09, 2026 03:50 pm IST
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सेल में फोन 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले और 5200mAh बैटरी है। फोन में 32 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है। फोन में तेजतर्रार प्रोसेसर भी है।

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Motorola G06 Power

सेल में फोन 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले और 7000mAh बैटरी है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है। फोन में हीलियो G81 प्रोसेसर है।

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Ai+ Nova 2 5G

सेल में फोन 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले और 6000mAh बैटरी है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है। फोन दिखने में काफी स्टाइलिश है और इसे पांच खूबसूरत कलर्स में लॉन्च किया गया है।

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POCO C81x

सेल में फोन 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले और 5200mAh बैटरी है। फोन में 13 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है। फोन सिंपल लुक के साथ आता है और इसमें लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।

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POCO C81

सेल में फोन 10,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। फोन में 6.9 इंच डिस्प्ले और 6300mAh बैटरी है। फोन में 13 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है। यह फोन भी सिंपल लुक के साथ आता है और इसमें लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।

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