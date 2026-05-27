महंगाई से राहत, ₹500 से कम में पूरे 84 दिन चलेंगे ये रिचार्ज; फ्री कॉल्स, डेटा, SMS सब मिलेगा

वीआई का 548 रुपये का प्लान

अगर आप 50 रुपये ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो वीआई के 548 रुपये के प्लान पर विचार कर सकते हैं। वीआई का 548 रुपये का प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज का खर्च 6.52 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स और कुल 1000 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में एकमुश्त 7GB डेटा भी मिलता है। प्लान में Vi Movies & TV सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा।