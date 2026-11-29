बीएसएनएल का 2449 रुपये का प्लान

बीएसएनएल इस प्लान पर फिलहाल 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। वैसे तो यह प्लान मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने से अब यह प्लान पूरे 380 दिनों तक चलेगा। एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कल यानी 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद इसकी वैलिडिटी पहली की तरह 365 दिनों की हो जाएगी। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।