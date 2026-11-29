यह प्लान 32 दिनों की वैलिडिटी के साथ आाता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो प्लान का रोज का खर्च 6.31 रुपये आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को कॉलिंग के लिए 300 मिनट मिलते हैं। प्लान में कुल 5GB तक हाई-स्पीड डेटा मिलता है और इतना डेटा समाप्त होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाती है। प्लान में कुल 300 एमएमएस भी शामिल हैं।
बीएसएनएल इस प्लान पर फिलहाल 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रही है। वैसे तो यह प्लान मूल रूप से 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने से अब यह प्लान पूरे 380 दिनों तक चलेगा। एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर कल यानी 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद इसकी वैलिडिटी पहली की तरह 365 दिनों की हो जाएगी। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाएगी।
बीएनएसएल इन दोनों प्लान्स पर मुफ्त में इंश्योरेंस प्रदान कर रही है। यह इंश्योरेंस रिचार्ज कराने के 24 घंटे के भीतर अपने आप एक्टिव हो जाता है और प्लान की वैलिडिटी खत्म होने तक वैध रहता है। कंपनी इन प्लान्स के साथ ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ साइबर फ्रॉड कवर भी प्रदान कर रही है।
इसमें सड़क दुर्घटना, आग से जलने, सांप के काटने, बिजली गिरने और बिजली का करंट लगने जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर परिवार को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है। ध्यान रहें कि दुर्घटना की सूचना 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देनी अनिवार्य है।
आजकल बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए यह फीचर बेहद काम का है। फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग या किसी ऑनलाइन ठगी के जरिए पैसे कटने पर 10,000 रुपये तक का क्लेम मिल सकता है। ध्यान रहे कि इस क्लेम का लाभ उठाने के लिए यूजर का BSNL मोबाइल नंबर उसके बैंक अकाउंटम से लिंक होना जरूरी है और फ्रॉड की जानकारी 7 दिनों के भीतर देनी होगी।
किसी भी आपात स्थिति में क्लेम दर्ज करने या अधिक जानकारी के लिए ग्राहक टोल-फ्री नंबर 1800-11-8485 पर कॉल कर सकते हैं या Claims.bsnl@orientalinsurance.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के किसानों, मछुआरों, श्रमिकों और आम नागरिकों को बीमा सुरक्षा से जोड़ना है, जो अक्सर अलग से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते हैं।