OnePlus Pad 3 पर ऑफर, सबसे कम कीमत में खरीदने का मौका, इसमें सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर

टैब केवल WiFi कनेक्टिविटी के साथ आता है। लॉन्च के समय, इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 47,999 रुपये और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 52,999 रुपये थी। इसे फ्रॉस्टेड सिल्वर और स्टॉर्म ब्लू जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया था।
Amazon पर टैब का 16GB मॉडल बैंक ऑफर के बाद 6,250 रुपये सस्ता मिल रहा है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत 46,749 रुपये रह जाती है। 12GB रैम वेरिएंट बैंक ऑफर में 4,750 रुपये तक सस्ता मिल रहा है।
इसमें 13.2-इंच 3.4K (2400×3392 पिक्सेल) रिजॉल्यूशन वाला एलसीडी डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 7:5 आस्पेक्ट रेशियो, 315 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 89.3 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है। स्क्रीन 540 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। डिस्प्ले को TÜV रीनलैंड आई केयर 4.0 सर्टिफिकेशन मिला है।
कंपनी का दावा है कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस यह दुनिया का सबसे तेज टैबलेट है। इसे एड्रेनो 830 जीपीयू और 16GB तक LPDDR5T रैम और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ऑक्सीजनओएस 15 पर चलता है।
वनप्लस पैड 3 में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 12,140mAh की बैटरी है, जो 80W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है। दावा है कि बैटरी एक बार चार्ज करने पर 18 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम प्रदान करती है। इसकी फास्ट चार्जिंग तकनीक 92 मिनट में बैटरी को 1 से 100 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है।
दमदार साउंड लिए टैब में आठ स्पीकर सेटअप है। 675 ग्राम वजनी इस टैब की मोटाई 5.97 एमएम है। टैब में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 7 और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। टैबलेट फेस अनलॉक फीचर को भी सपोर्ट करता है।