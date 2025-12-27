तुरंत खरीद लो Moto का स्टायलस वाला फोन, मिल रहा पूरे ₹6000 सस्ता, ऑफर 29 dec तक

प्रोसेसर

फोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 प्रोसेसर से लैस है, जिसे एड्रेनो 710 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन में 8GB LPDDR4X रैम और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है। माइक्रो एसडी कार्ड से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन Android 15 पर बेस्ड My UX पर चलता है। फोन दो ओएस अपग्रेड और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।