तुरंत खरीद लो Moto का स्टायलस वाला फोन, मिल रहा पूरे ₹6000 सस्ता, ऑफर 29 dec तक

लॉन्च के समय, फोन के एकमात्र 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये थी। इसे दो कलर ऑप्शन - PANTONE Gibraltar Sea और PANTONE Surf the Web में लॉन्च किया गया है।
वर्तमान में फोन 19,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर 2,900 रुपये की छूट का लाभ लिया जा सकता है, जिससे प्रभावी कीमत 17,099 रुपये रह जाएगी। यानी फोन अपनी लॉन्च प्राइस से सीधे 5,900 रुपये सस्ता मिल रहा है। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।
फोन में 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस pOLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 3000 तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है, जिसमें एक्वा टच का सपोर्ट भी मिल जाता है।
फोन स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 प्रोसेसर से लैस है, जिसे एड्रेनो 710 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन में 8GB LPDDR4X रैम और 256GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलता है। माइक्रो एसडी कार्ड से स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन Android 15 पर बेस्ड My UX पर चलता है। फोन दो ओएस अपग्रेड और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।
फोटोग्राफी के लिए, फोन में OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT-700C सेंसर और 13 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 13 मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है।
फोन में 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh बैटरी है। चार्जिंग के लिए फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। मजबूती के लिए फोन मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी (MIL-STD-810H) के साथ आता है। धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन को IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग दी गई है।
इसमें AI स्केच-टू-इमेज फीचर का सपोर्ट मिलता है। यानी यूजर फोन के डिस्प्ले पर स्टायलस की मदद से स्केच बनाकर उसे इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और पेंटिंग भी बना सकते हैं।