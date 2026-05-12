iPhone का सपना सच, सेल में ₹28000 तक सस्ते मिल रहे ये पॉपुलर मॉडल, तुरंत लपक लो डील

iPhone 15

भारत में लॉन्च के समय, आईफोन 15 के 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 79,900 रुपये थी। फ्लिपकार्ट सेल में यह ऑफर्स के बाद 51,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी देखा जाए तो यह अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 28,000 रुपये कम में मिल रहा है। इसमें डुअल रियर कैमरा (48MP+12MP) सेटअप और 12MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6.1 इंच डिस्प्ले और A16 बायोनिक चिप पैक करता है।