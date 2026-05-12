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iPhone का सपना सच, सेल में ₹28000 तक सस्ते मिल रहे ये पॉपुलर मॉडल, तुरंत लपक लो डील

Flipkart SASA LELE Sale में Apple के महंगे iPhone पर बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप भी आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है। सेल में एक पॉपुलर आईफोन अपनी ओरिजनस लॉन्च प्राइस से 28,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। देखें कुछ बेस्ट आईफोन डील्स...

Arpit SoniMay 12, 2026 08:43 am IST
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iPhone 15

भारत में लॉन्च के समय, आईफोन 15 के 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 79,900 रुपये थी। फ्लिपकार्ट सेल में यह ऑफर्स के बाद 51,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी देखा जाए तो यह अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 28,000 रुपये कम में मिल रहा है। इसमें डुअल रियर कैमरा (48MP+12MP) सेटअप और 12MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6.1 इंच डिस्प्ले और A16 बायोनिक चिप पैक करता है।

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iPhone 16

भारत में लॉन्च के समय, आईफोन 16 के 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 79,900 रुपये थी। फ्लिपकार्ट सेल में यह ऑफर्स के बाद 58,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी देखा जाए तो यह अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 21,000 रुपये कम में मिल रहा है। इसमें 48MP+12MP डुअल रियर कैमरा सेटअप और 12MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6.1 इंच डिस्प्ले और A18 बायोनिक चिप पैक करता है।

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iPhone 16e

भारत में लॉन्च के समय, आईफोन 16e के 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 59,900 रुपये थी। फ्लिपकार्ट सेल में यह ऑफर्स के बाद 55,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी देखा जाए तो यह अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 4,000 रुपये कम में मिल रहा है। इसमें 48MP मेन रियर कैमरा सेटअप और 12MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6.1 इंच डिस्प्ले और A18 चिप पैक करता है।

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iPhone 16 Plus

भारत में लॉन्च के समय, आईफोन 16 प्लस के 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 89,900 रुपये थी। फ्लिपकार्ट सेल में यह ऑफर्स के बाद 73,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी देखा जाए तो यह अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 16,000 रुपये कम में मिल रहा है। इसमें डुअल रियर कैमरा (48MP+12MP) सेटअप और 12MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6.7 इंच डिस्प्ले और A18 चिप पैक करता है।

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iPhone 17

भारत में लॉन्च के समय, आईफोन 17 के 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 82,900 रुपये थी। फ्लिपकार्ट सेल में यह ऑफर्स के बाद 73,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी देखा जाए तो यह अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 9,000 रुपये कम में मिल रहा है। इसमें डुअल रियर कैमरा (48MP+48MP) सेटअप और 18MP का सेल्फी कैमरा है। फोन में 6.3 इंच डिस्प्ले और A19 चिप पैक करता है।

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