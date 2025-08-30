गिर गए दाम, सीधे ₹13000 सस्ता मिल रहा 100W फास्ट चार्जिंग वाला 5G फोन, इसमें 50MP के तीन कैमरे

लॉन्च के समय, भारत में Honor 200 5G की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 34,999 रुपये और 12GB+512GB वेरिएंट के लिए 39,999 रुपये थी। इसे ब्लैक और मूनलाइट व्हाइट कलर में लॉन्च किया गया था।
वर्तमान में अमेजन पर इसका 8GB+256GB वेरिएंट (ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर वेरिएंट) केवल 21,999 रुपये मिल रहा है। यानी यह अपनी लॉन्च प्राइस से 13,000 रुपये कम में मिल रहा है।
ऑनर 200 5G में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ 6.7-इंच का फुल-एचडी प्लस OLED कर्व्ड डिस्प्ले है। फोन में AI आई कंफर्म डिस्प्ले मिलता है, जो आंखों को सुरक्षित रखता है।
यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 चिपसेट से लैस है। रैम और स्टोरेज के हिसाब से इसे दो वेरिएंट - 8GB+256GB और 12GB+512GB में लॉन्च किया गया है।
फोटोग्राफी के लिए, फोन में OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा है। मेन कैमरा सोनी IMX906 सेंसर से लैस है। सेल्फी के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।
फोन में 5200mAh की सिलिकन-कार्बन बैटरी है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि फोन 15 मिनट में 49 फीसदी चार्ज हो जाता है। फोन में AI फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। फोन की मोटाई केवल 7.7 एमएम है।