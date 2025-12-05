टूट पड़े ग्राहक, Sale में 53000 रुपये तक सस्ते मिल रहे Google Pixel फोन, देखें लिस्ट

Google Pixel 10 Pro XL

1,24,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ यह फोन, सेल में 1,14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 10,000 रुपये सस्ता। फोन में 6.8 इंच मेन डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 42 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, गूगल टेंसर G4 चिपसेट और 5200 एमएएच बैटरी है।