टूट पड़े ग्राहक, Sale में 53000 रुपये तक सस्ते मिल रहे Google Pixel फोन, देखें लिस्ट

Flipkart Buy Buy 2025 Sale शुरू हो चुकी है, जिसमें स्मार्टफोन्स भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप Google Pixel फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में पिक्सेल फोन लॉन्च प्राइस से 53,000 रुपये तक सस्ते मिल रहे हैं। 

Arpit SoniDec 05, 2025 03:27 pm IST
1/8

Google Pixel 10

79,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ यह फोन, सेल में 72,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 7,000 रुपये सस्ता। फोन में 6.3 इंच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 10.5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, गूगल टेंसर G5 चिपसेट और 4970 एमएएच बैटरी है।

2/8

Google Pixel 9a

49,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ यह फोन, सेल में 39,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 10,000 रुपये सस्ता। फोन में 6.285 इंच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, गूगल टेंसर G4 चिपसेट और 5100 एमएएच बैटरी है।

3/8

Google Pixel 10 Pro

1,09,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ यह फोन, सेल में 99,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 10,000 रुपये सस्ता। फोन में 6.35 इंच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 42 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, गूगल टेंसर G5 चिपसेट और 4870 एमएएच बैटरी है।

4/8

Google Pixel 10 Pro Fold

1,72,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ यह फोन, सेल में 1,62,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 10,000 रुपये सस्ता। फोन में 8 इंच मेन डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, गूगल टेंसर G4 चिपसेट और 5016 एमएएच बैटरी है।

5/8

Google Pixel 10 Pro XL

1,24,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ यह फोन, सेल में 1,14,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 10,000 रुपये सस्ता। फोन में 6.8 इंच मेन डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 42 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, गूगल टेंसर G4 चिपसेट और 5200 एमएएच बैटरी है।

6/8

Google Pixel 9 Pro Fold

1,72,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ यह फोन, सेल में 1,19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 53,000 रुपये सस्ता। फोन में 6.3 इंच मेन डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 10 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, गूगल टेंसर G4 चिपसेट और 4650 एमएएच बैटरी है।

7/8

Google Pixel 8a

52,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ यह फोन, सेल में 32,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 20,000 रुपये सस्ता। फोन में 6.1 इंच मेन डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, गूगल टेंसर G3 चिपसेट और 4404 एमएएच बैटरी है।

8/8

Google Pixel 9

79,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ यह फोन, सेल में 54,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा, यानी लॉन्च प्राइस से पूरे 25,000 रुपये सस्ता। फोन में 6.3 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 10.5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा, गूगल टेंसर G4 चिपसेट और 4700 एमएएच बैटरी है।

