पूरे ₹10,000 की छूट, Pixel 9a खरीदने का शानदार मौका, इस दिन खत्म हो रहा ऑफर

AI फीचर्स की भरमार

फोन में गूगल के Gemini AI का सपोर्ट भी मिलता है, जो मैप्स, कैलेंडर और यूट्यूब जैसे गूगल ऐप में अलग-अलग कामों के लिए AI असिस्टेंट प्रदान करता है। जेमिनी लाइव, बातचीत के जरिए इंटरैक्शन करने की सुविधा देता है और इसमें जेमिनी एडवांस्ड के साथ वीडियो और स्क्रीन-शेयरिंग कैपेबिलिटी भी शामिल हैं। फोन में मिलने वाले अन्य AI पावर्ड फीचर्स में सर्किल टू सर्च और पिक्सेल स्टूडियो शामिल हैं, साथ ही कार क्रैश डिटेक्शन, थेफ्ट डिटेक्शन और फाइंड माय डिवाइस के माध्यम से लाइव लोकेशन शेयरिंग जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल हैं।