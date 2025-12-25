पूरे ₹10,000 की छूट, Pixel 9a खरीदने का शानदार मौका, इस दिन खत्म हो रहा ऑफर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सपूरे ₹10,000 की छूट, Pixel 9a खरीदने का शानदार मौका, इस दिन खत्म हो रहा ऑफर

Google Pixel फोन खरीदने का प्लान है, तो Flipkart Year End Sale में Pixel 9a अपनी सबसे कम कीमत में मिल रहा है। सेल में फोन ऑफर्स के बाद लॉन्च प्राइस से पूरे 10,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। सेल 24 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 

Arpit SoniDec 25, 2025 03:38 pm IST
लॉन्च के समय इतनी थी कीमत

भारत में लॉन्च के समय, Google Pixel 9a की कीमत एकमात्र 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट के लिए 49,999 रुपये थी। इसे तीन कलर ऑप्शन - आइरिस (ब्लू), ओब्सीडियन (ब्लैक) और पोर्सिलेन (व्हाइट) में उतारा गया है।

अब सबसे कम कीमत में मिल रहा फोन

Flipkart पर चल रही ईयर-एंड सेल में यह फोन 44,999 रुपये (तीनों कलर वेरिएंट) कीमत के साथ लिस्टेड है। फोन पर 5,000 रुपये का बैंक ऑफर भी मिल रहा है, जिसका लाभ लेकर इसे 39,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है, यानी लॉन्च प्राइस से सीधे 10,000 रुपये कम में।

दमदार डिस्प्ले&nbsp;

फोन में 6.3 इंच का एक्टुआ (pOLED) डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है। डिस्प्ले पैनल की पीक ब्राइटनेस 2700 निट्स तक है और यह गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है।

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट

फोन टेंसर G4 चिप से लैस है, जिसे टाइटन M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर के साथ जोड़ा गया है। इसमें 8GB रैम और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज है। फोन के स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकता है। फोन एंड्रॉयड 15 पर चलता है और यह सात साल तक ओएस और सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।

कैमरा भी पावरफुल

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 1/2 इंच सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन, क्लोज्ड-लूप ऑटोफोकस और f/1.7 अपर्चर वाला 48-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। यह 8x तक सुपर रेज जूम को सपोर्ट करता है। फोन में 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है।

100 घंटे तक चलने वाली दमदार बैटरी

फोन में 5100mAh की बैटरी है। गूगल का कहना है कि फोन एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ देता है और एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड चालू होने पर 100 घंटे तक चल सकता है।

AI फीचर्स की भरमार

फोन में गूगल के Gemini AI का सपोर्ट भी मिलता है, जो मैप्स, कैलेंडर और यूट्यूब जैसे गूगल ऐप में अलग-अलग कामों के लिए AI असिस्टेंट प्रदान करता है। जेमिनी लाइव, बातचीत के जरिए इंटरैक्शन करने की सुविधा देता है और इसमें जेमिनी एडवांस्ड के साथ वीडियो और स्क्रीन-शेयरिंग कैपेबिलिटी भी शामिल हैं। फोन में मिलने वाले अन्य AI पावर्ड फीचर्स में सर्किल टू सर्च और पिक्सेल स्टूडियो शामिल हैं, साथ ही कार क्रैश डिटेक्शन, थेफ्ट डिटेक्शन और फाइंड माय डिवाइस के माध्यम से लाइव लोकेशन शेयरिंग जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल हैं।

