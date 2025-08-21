छप्परफाड़ डिस्काउंट, इस Pixel स्मार्टफोन पर पूरे 30,000 रुपये की छूट, सिर्फ यहां मिल रही डील

कीमत

वर्तमान में, Flipkart पर Google Pixel 9 Pro XL का 256GB वेरिएंट मात्र 1,04,999 रुपये में मिल रहा है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,24,999 रुपये थी। फोन पर 10,000 रुपये तक का बैंक ऑफर भी मिल रहा है, जिसके बाद इसकी प्रभावी कीमत 94,999 रुपये रह जाएगी। यानी ऑफर्स का लाभ लेकर इसे 30,000 रुपये कम में खरीदा जा सकेगा। बता दें कि नए Google Pixel 9 Pro XL की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,24,999 रुपये है।