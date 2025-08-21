छप्परफाड़ डिस्काउंट, इस Pixel स्मार्टफोन पर पूरे 30,000 रुपये की छूट, सिर्फ यहां मिल रही डील

वर्तमान में, Flipkart पर Google Pixel 9 Pro XL का 256GB वेरिएंट मात्र 1,04,999 रुपये में मिल रहा है। लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,24,999 रुपये थी। फोन पर 10,000 रुपये तक का बैंक ऑफर भी मिल रहा है, जिसके बाद इसकी प्रभावी कीमत 94,999 रुपये रह जाएगी। यानी ऑफर्स का लाभ लेकर इसे 30,000 रुपये कम में खरीदा जा सकेगा। बता दें कि नए Google Pixel 9 Pro XL की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए 1,24,999 रुपये है।
Google Pixel 9 Pro XL में 1344x2992 पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाला 6.7 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले है। यह डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट के साथ आता है। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन मिलता है।
फोटोग्राफी के लिए, फोन में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50MP का मेन कैमरा, 48MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 5x ऑप्टिकल जूम के साथ 48MP का टेलीफोटो सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 42MP का कैमरा है।
Google Pixel 9 Pro XL में टेंसर G4 प्रोसेसर दिया गया है, जिसे टाइटन M2 सिक्योरिटी को-प्रोसेसर के साथ जोड़ा गया है। फोन में स्टैंडर्ड 16GB रैम है और इसमें 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। फोन में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट नहीं है। फोन Android 14 के साथ आया था। फोन 7 साल के ओएस और सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है।
इस फ्लैगशिप फोन में 5060mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड में फोन 100 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट दिया गया है।
फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है और इसमें Gemini AI का सपोर्ट भी मिलता है। फोन में इमरजेंसी SOS और कार क्रैश डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी हैं।