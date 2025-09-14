get google pixel 9 pro fold at massive 73000 off at flipkart big billion days sale Flipkart Sale में मचेगी लूट, इस Pixel फोन पर ₹73000 की छूट, पहली बार मिलेगा इतना सस्ता
Flipkart Sale में मचेगी लूट, इस Pixel फोन पर ₹73000 की छूट, पहली बार मिलेगा इतना सस्ता

Google Pixel 9 Pro Fold at 73000 off: फ्लिपकार्ट ने Big Billion Days सेल शुरू होने से पहले ही डील्स प्राइस का खुलासा कर दिया है। अच्छी बात यह है कि सेल में पहली बार गूगल का फोल्डेबल फोन 73 हजार की छूट के बाद 1 लाख रुपये से कम में मिलेगा।

Arpit SoniSun, 14 Sep 2025 02:23 PM
इतना सस्ता मिलेगा फोन

फ्लिपकार्ट ने खुलासा कर दिया है कि बिग बिलियन डेज सेल में Google Pixel 9 Pro Fold फोन 99,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि लॉन्च के समय इसकी कीमत 1,72,999 रुपये थी, यानी फोन लॉन्च प्राइस से ₹73,000 सस्ता मिलेगा। फोन एकमात्र 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

डिस्प्ले

फोन में 8-इंच का OLED सुपर रियल फ्लेक्स इनर स्क्रीन दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और इसकी अधिकतम ब्राइटनेस 2700 निट्स तक है। बाहर की तरफ, इसमें 6.3-इंच की OLED स्क्रीन है, जिसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और इनर स्क्रीन जितनी अधिकतम ब्राइटनेस है।

प्रोसेसर

फोन गूगल टेंसर G4 चिपसेट और Titan M2 सिक्योरिटी कोप्रोसेसर से लैस है। इसे अगस्त 2024 में आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 14 के साथ लॉन्च किया गया था। फोन सात साल तक एंड्रॉयड ओएस, सिक्योरिटी और पिक्सेल ड्रॉप पाने के लिए एलिजिबल है। फोन में ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है।

कैमरा

फोन में, बाहर की तरफ, 48-मेगापिक्सेल का वाइड-एंगल कैमरा, 10.5-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा और 5x ऑप्टिकल जूम, 20x सुपर रिजॉल्यूशन जूम वाला 10.8-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा है। वाइड और टेलीफोटो दोनों में ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है। कवर डिस्प्ले पर 10-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है, जबकि अंदर की स्क्रीन पर भी 10-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है।

कनेक्टिविटी

फोन में 5G, 4G LTE, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी, जीपीएस, अल्ट्रा-वाइडबैंड (UWB) और यूएसबी 3.2 टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, ई-कंपास, बैरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी शामिल हैं।

बैटरी

फोन में 4650mAh की बैटरी है जिसे PPS चार्जर (45W) और Qi वायरलेस चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। यह फेस और फिंगरप्रिंट-बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। फोन IPX8 वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।

