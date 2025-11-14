5 लाख का इलाज बिल्कुल FREE! बस घर बैठे 5 मिनट में करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा फायदा

Ayushman card e-KYC

आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसमें हर योग्य परिवार को साल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। लाखों लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक जरूरी अपडेट जारी किया है। अब आयुष्मान कार्ड का फायदा जारी रखने के लिए लाभार्थी को अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बिना कई लोगों को योजना का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है।