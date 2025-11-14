Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्स5 लाख का इलाज बिल्कुल FREE! बस घर बैठे 5 मिनट में करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा फायदा

5 लाख का इलाज बिल्कुल FREE! बस घर बैठे 5 मिनट में करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा फायदा

आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत लाभार्थियों को अब e-KYC पूरी करना जरूरी है। OTP, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन इन 4 तरीकों से e-KYC आसानी से पूरी की जा सकती है। जानिए पूरा प्रोसेस:

Himani GuptaFri, 14 Nov 2025 05:16 PM
Ayushman card e-KYC

आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसमें हर योग्य परिवार को साल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। लाखों लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक जरूरी अपडेट जारी किया है। अब आयुष्मान कार्ड का फायदा जारी रखने के लिए लाभार्थी को अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बिना कई लोगों को योजना का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है।

e-KYC करने के तरीके

यही कारण है कि सरकार ने e-KYC को आसान और तेज बनाने के लिए चार आसान विकल्प दिए हैं OTP वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फेस ऑथेंटिकेशन। इन तरीकों से कोई भी लाभार्थी अपने मोबाइल या नजदीकी CSC केंद्र की मदद से अपनी e-KYC जल्दी पूरी कर सकता है। e-KYC क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें।

Ayushman Bharat App से e-KYC कैसे करें?

स्टेप 1: Ayushman App डाउनलोड करें: अपने मोबाइल में Google Play Store खोलें। “Ayushman Bharat Digital Mission” या “ABHA / Ayushman App” सर्च करें। ऑफिशियल ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। ऐप खोलें और अपनी भाषा चुनें (हिंदी/English)। अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। आपके नंबर पर आने वाला OTP दर्ज करें।

स्टेप 2: e-KYC ऑप्शन चुनें

ऐप के होम पेज पर "Ayushman Card" या "Generate Ayushman Card" पर क्लिक करें। अब आपको “Complete e-KYC” का विकल्प दिखाई देगा। इस पर टैप करें। e-KYC के लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं: Aadhaar OTP Verification और Aadhaar Biometrics (CSC पर) मोबाइल से आसान तरीका है OTP Verification, इसलिए: Aadhaar e-KYC via OTP चुनें। अपना आधार नंबर दर्ज करें।

स्टेप 3: Aadhaar नंबर पर OTP आएगा

UIDAI की ओर से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP डालकर आगे बढ़ें। सही OTP दर्ज करते ही आपका e-KYC सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपकी आयु, पता, नाम आदि जानकारी अपने आप फेच हो जाएगी।

स्टेप 4: आयुष्मान कार्ड Generate करें

KYC सफल होने के बाद “Generate Ayushman Card” पर क्लिक करें। कुछ सेकंड में आपका Digital Ayushman Card बन जाएगा। आप चाहें तो इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं या WhatsApp/Email पर भेज सकते हैं।

e-KYC नहीं करवाई तो क्या होगा?

अगर e-KYC समय पर नहीं की गई, तो: आयुष्मान कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। अस्पताल इलाज देने से मना कर सकता है। लाभार्थी का नाम योजना लिस्ट से हट सकता है। इसलिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है कि लोग जल्दी से जल्दी e-KYC पूरी कर लें।

