पूरे तीन महीने FREE में देखें JioHotstar, 50GB तक डेटा भी मिलेगा; इन छोटे रिचार्ज पर ऑफर

एयरटेल का 195 रुपये का डेटा पैक

यह डेटा पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में कुल 12GB डेटा मिलता है। प्लान में फ्री JioHotstar मोबाइल सब्सकिप्शन (3 महीनों के लिए) और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले सब्सक्रिप्शन (20+ OTTs) शामिल है।