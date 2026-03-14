Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

पूरे तीन महीने FREE में देखें JioHotstar, 50GB तक डेटा भी मिलेगा; इन छोटे रिचार्ज पर ऑफर

JioHotstar पर मूवी-शो देखना पसंद है, लेकिन कैसा हो अगर इसका सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाए, वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 3 महीनों के लिए। आज हम आपको ऐसे बेहत सस्ते प्लान्स बता रहे हैं, जिनके साथ 3 महीने JioHotstar मुफ्त मिलेगा। देखें लिस्ट

Arpit SoniMar 14, 2026 01:54 pm IST
1/5

एयरटेल का 195 रुपये का डेटा पैक

यह डेटा पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में कुल 12GB डेटा मिलता है। प्लान में फ्री JioHotstar मोबाइल सब्सकिप्शन (3 महीनों के लिए) और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले सब्सक्रिप्शन (20+ OTTs) शामिल है।

2/5

एयरटेल का 361 रुपये का डेटा पैक

यह डेटा पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में कुल 50GB डेटा मिलता है। प्लान में फ्री JioHotstar मोबाइल सब्सकिप्शन (3 महीनों के लिए) शामिल है।

3/5

जियो का 195 रुपये का डेटा पैक

यह डेटा पैक 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में कुल 15GB डेटा मिलता है। प्लान में फ्री JioHotstar मोबाइल/TV सब्सकिप्शन (90 दिनों के लिए) भी शामिल है।

4/5

Vi &nbsp;का 151 रुपये का डेटा पैक

यह डेटा पैक 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में कुल 4GB डेटा मिलता है। प्लान में फ्री JioHotstar मोबाइल सब्सकिप्शन (3 महीनों के लिए) भी शामिल है।

5/5

Vi &nbsp;का 169 रुपये का डेटा पैक

यह डेटा पैक 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस प्लान में कुल 8GB डेटा मिलता है। प्लान में फ्री JioHotstar मोबाइल सब्सकिप्शन (90 दिनों के लिए) भी शामिल है।

Gadgets Hindi News Airtel Jio अन्य..
Hindi Newsफोटोगैजेट्सपूरे तीन महीने FREE में देखें JioHotstar, 50GB तक डेटा भी मिलेगा; इन छोटे रिचार्ज पर ऑफर