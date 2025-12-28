ग्राहकों की मौज, 2026 में पूरे 365 दिन FREE में देखें JioHotstar और अमेजन प्राइम

Vi का 4999 रुपये का प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को 365 दिनों के लिए फ्री कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में ग्राहकों को 1 साल के लिए Amazon Prime Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में 1 साल के लिए Vi Movies & TV Super (JioHotstar समेत 20 OTTs) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इसके अलावा, प्लान में हाफ-डे (12am से 12pm तक) अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।