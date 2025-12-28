ग्राहकों की मौज, 2026 में पूरे 365 दिन FREE में देखें JioHotstar और अमेजन प्राइम

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को 365 दिनों के लिए फ्री कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2.5GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में ग्राहकों को 1 साल के लिए फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में 12 महीनों के लिए फ्री परप्लेक्सिटी प्रो AI सब्सक्रिप्शन शामिल है।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को 365 दिनों के लिए फ्री कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में ग्राहकों को 1 साल के लिए JioHotstar Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में हाफ-डे (12am से 12pm तक) अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। इस प्लान के ग्राहकों को 90 दिनों के लिए 50GB एक्स्ट्रा डेटा भी दिया जा रहा है।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को 365 दिनों के लिए फ्री कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में ग्राहकों को 1 साल के लिए Amazon Prime Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में हाफ-डे (12am से 12pm तक) अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को 365 दिनों के लिए फ्री कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में ग्राहकों को 1 साल के लिए JioHotstar Mobile और Amazon Prime Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में हाफ-डे (12am से 12pm तक) अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।
यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को 365 दिनों के लिए फ्री कॉल्स, डेली 100 एसएमएस और डेली 2GB डेटा मिलता है। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। इस प्लान में ग्राहकों को 1 साल के लिए Amazon Prime Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। प्लान में 1 साल के लिए Vi Movies & TV Super (JioHotstar समेत 20 OTTs) सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इसके अलावा, प्लान में हाफ-डे (12am से 12pm तक) अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट जैसे बेनिफिट्स भी शामिल हैं।