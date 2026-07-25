पूरे 12 महीने केवल ₹399 में चलाएं 50Mbps ब्रॉडबैंड, मिलेगा 3000GB डेटा, 500 TV चैनल्स भी

बीएसएनएल की वेबसाइट पर यह प्लान Fiber BSNL SPARK नाम के साथ लिस्टेड है। वैसे तो इसकी ओरिजनल कीमत 449 रुपये प्रति माह है, लेकिन कंपनी पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान को 399 रुपये प्रति माह के डिस्काउंट प्राइस पर दे रही है। हालांकि, 13वें महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है।
इस प्लान में ग्राहकों को हर महीने 3300GB डेटा तक 50Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड मिलेगी। लेकिन ध्यान रहें कि अगर आप इतना डेटा कोटा समाप्त कर लेते हैं, तो इंटरनेट स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी।
इस प्लान के साथ ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।
अब इस प्लान के साथ बीएसएनएल अपने ग्राहकों को एक और धांसू बेनिफिट दे रही है। दरअसल, प्लान में कंपनी ने IFTV: 500+ फ्री टू एयर चैनल्स बेनिफिट को भी जोड़ दिया है। यानी तेज इंटरनेट स्पीड और कॉलिंग के साथ-साथ टीवी का भी मुफ्त में चैनल्स देखने का लाभ भी मिलेगा।
ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इन प्लान्स की डिटेल्स ले सकते हैं। कंपनी ने बताया कि ग्राहक 18004444 पर वॉट्सऐप करके के भी इन प्लान को बुक कर सकते हैं।