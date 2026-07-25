पूरे 12 महीने केवल ₹399 में चलाएं 50Mbps ब्रॉडबैंड, मिलेगा 3000GB डेटा, 500 TV चैनल्स भी

BSNL Spark Plan

बीएसएनएल की वेबसाइट पर यह प्लान Fiber BSNL SPARK नाम के साथ लिस्टेड है। वैसे तो इसकी ओरिजनल कीमत 449 रुपये प्रति माह है, लेकिन कंपनी पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान को 399 रुपये प्रति माह के डिस्काउंट प्राइस पर दे रही है। हालांकि, 13वें महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है।