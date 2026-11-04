अब एक Recharge में 380 दिन फुर्सत, FREE में 1 लाख का इंश्योरेंस भी; खर्च ₹6 रोज

फ्री में इंश्योरेंस भी दे रही कंपनी

अच्छी बात यह है कि इस प्लान के साथ कंपनी ग्राहकों को इंश्योरेंस भी दे रही है। बीएसएनएल ने इसके लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) के साथ पार्टनरशिप की है। इसके लिए ग्राहक से अलग से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। रिचार्ज के साथ ही कवर ऑटोमैटिकली एक्टिवेट हो जाता है। क्लेम के लिए टोल-फ्री नंबर: 1800-11-8485 या ईमेल: Claims.bsnl@orientalinsurance.co.in है। रिचार्ज के 24 घंटे बाद कवर अपने आप चालू हो जाता है और प्लान की वैलिडिटी तक रहता है। पॉलिसी डिटेल्स SMS से आ जाती हैं। अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। (नोट: ये बेनिफिट्स पॉलिसी के नियम-शर्तों और डॉक्यूमेंट्स के अधीन हैं। पूरा कवरेज क्लेम प्रोसेस के दौरान चेक होता है।)