अब एक Recharge में 380 दिन फुर्सत, FREE में 1 लाख का इंश्योरेंस भी; खर्च ₹6 रोज

बीएसएनएल का 2449 रुपये का प्रीपेड प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। लेकिन ऑफर के तहत, कंपनी इस पर प्लान 15 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रही है, यानी यह प्लान अब पूरे 380 दिन चलेगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान में रोज का खर्च 6.44 रुपये आएगा। एक्स्ट्रा वैलिडिटी कब तक मिलेगा, फिलहाल कंपनी ने इसकी घोषणा नहीं की है।
जैसा की हमने बताया बीएसएनएल का 2449 रुपये का प्लान अब पूरे 380 दिनों तक चलेगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में डेली 2GB डेटा और डेली 100 SMS भी शामिल हैं। यानी अब इस प्लान में पूरे वैलिडिटी पीरियड के लिए कुल 760GB डेटा और कुल 38000 SMS भेजने की सुविधा मिलेगी। डेली डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40Kbps रह जाती है।
अच्छी बात यह है कि इस प्लान के साथ कंपनी ग्राहकों को इंश्योरेंस भी दे रही है। बीएसएनएल ने इसके लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) के साथ पार्टनरशिप की है। इसके लिए ग्राहक से अलग से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। रिचार्ज के साथ ही कवर ऑटोमैटिकली एक्टिवेट हो जाता है। क्लेम के लिए टोल-फ्री नंबर: 1800-11-8485 या ईमेल: Claims.bsnl@orientalinsurance.co.in है। रिचार्ज के 24 घंटे बाद कवर अपने आप चालू हो जाता है और प्लान की वैलिडिटी तक रहता है। पॉलिसी डिटेल्स SMS से आ जाती हैं। अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। (नोट: ये बेनिफिट्स पॉलिसी के नियम-शर्तों और डॉक्यूमेंट्स के अधीन हैं। पूरा कवरेज क्लेम प्रोसेस के दौरान चेक होता है।)
सड़क दुर्घटना, जलने, सांप के काटने, बिजली गिरने या बिजली के झटके जैसी दुर्घटनाओं से मौत होने पर 1 लाख रुपये तक का कवर मिलता है। इंसिडेंट की रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर करनी होती है।
ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, साइबर थेफ्ट आदि से पैसे खोने पर 10,000 रुपये तक का मुआवजा। इसके लिए शर्त यह है कि आपका BSNL नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। फ्रॉड की रिपोर्ट 7 दिन के अंदर करनी जरूरी है। ऊपर बताया टोल-फ्री नंबर/ईमेल क्लेम के लिए इस्तेमाल करें।
ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इस प्लान्स की डिटेल्स ले सकते हैं। कंपनी ने बताया कि ग्राहक 1800-11-8485 पर संपर्क करके भी इस ऑफर के बारे में जानकारी ले सकते हैं।