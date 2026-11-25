कंपनी ने अपने BSNL Fibre Basic प्लान की कीमत में कटौती की है। वैसे हो इस प्लान की कीमत 499 रुपये प्रति माह है। लेकिन कंपनी इस प्लान पर एक लिमिटेड पीरियड ऑफर लेकर आई है। कंपनी ने एक्स पर बताया कि ग्राहक इसे 399 रुपये प्रति माह में ले सकते हैं।
कंपनी ने यह भी बताया कि यह प्लान पहले कैलेंडर माह में रेंट फ्री रहेगा। इसके अलावा, ग्राहकों को 3 महीने तक बिल पर 100 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। यह ऑफर केवल नए कनेक्शन के लिए है।
इस प्लान में ग्राहकों को 3300GB तक 60Mbps स्पीड मिलती है और इतना डेटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाती है।
इस प्लान में ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट और ढेर सारा डेटा तो मिलता ही है, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है। बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।
अगर आप हर महीने बिल भरने का टेंशन नहीं चाहते हैं, तो ग्राहक इसे लंबी वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, ग्राहक इसे एकमुश्त पेमेंट देकर 6 महीने और 12 महीने के लिए भी खरीद सकते हैं।
कंपनी ने बताया कि यह ऑफर 29 जनवरी 2026 तक चलेगा। यानी 29 जनवरी के बाद इस प्लान की कीमत पहले की तरह ही 499 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह ऑफर केवल नए कनेक्शन के लिए है, यानी जो पहले से इस प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा।
अगर आप इस प्लान को खरीदने के इच्छुक हैं, तो अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस में जाकर इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं। ग्राहक बीएसएनएल की वेबसाइट, 1800-4444 पर वॉट्सऐप के जरिए या फिर बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप से भी जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए।