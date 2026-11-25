कहां से खरीदें?

अगर आप इस प्लान को खरीदने के इच्छुक हैं, तो अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस में जाकर इस प्लान की जानकारी ले सकते हैं। ग्राहक बीएसएनएल की वेबसाइट, 1800-4444 पर वॉट्सऐप के जरिए या फिर बीएसएनएल सेल्फकेयर ऐप से भी जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले की ऑफर समाप्त हो जाए, तुरंत इसका फायदा उठा लीजिए।