ब्रॉडबैंड हो तो ऐसा, सिर्फ ₹399 में 50Mbps स्पीड, 500 TV चैनल्स; कंपनी ने कराई ग्राहकों की मौज

बीएसएनएल अपने SPARK प्लान पर ऑफर दे रहा है। वैसे तो इस प्लान की कीमत 449 रुपये प्रति माह है, लेकिन कंपनी पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान को 399 रुपये प्रति माह के डिस्काउंट प्राइस दे रही है। 13वें महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है।
इस प्लान में ग्राहकों को 50Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड के साथ हर महीने 3300GB डेटा मिलता है। ध्यान रहें कि डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद स्पीड घटकर 4Mbps रह जाएगी।
इस प्लान के साथ ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग (सभी नेटवर्क पर) करने के लिए एक फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट ग्राहक को खुद खरीदना होगा।
बीएसएनएस की वेबसाइट के अनुसार, कंपनी इस प्लान के साथ ग्राहकों को IFTV का फ्री एक्सेस दे रही है, जिसमें ग्राहकों को 500 से ज्यादा TV फ्री-टू-एयर चैनल्स मिलते हैं।
ग्राहक नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस, बीएसएनएल की वेबसाइट, बीएसएनएल सेल्फ केयर ऐप के जरिए इस प्लान्स की डिटेल्स ले सकते हैं। कंपनी ने बताया कि ग्राहक 18004444 पर वॉट्सऐप करके के भी इन प्लान को बुक कर सकते हैं।