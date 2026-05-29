ब्रॉडबैंड हो तो ऐसा, सिर्फ ₹399 में 50Mbps स्पीड, 500 TV चैनल्स; कंपनी ने कराई ग्राहकों की मौज

BSNL Spark Plan

बीएसएनएल अपने SPARK प्लान पर ऑफर दे रहा है। वैसे तो इस प्लान की कीमत 449 रुपये प्रति माह है, लेकिन कंपनी पहले 12 महीनों के लिए इस प्लान को 399 रुपये प्रति माह के डिस्काउंट प्राइस दे रही है। 13वें महीने से इसकी कीमत 449 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह प्लान 6 महीने और 12 महीने के लिए उपलब्ध नहीं है।