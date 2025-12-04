सिर्फ ₹625 में रॉकेट जैसी इंटरनेट स्पीड के साथ पाएं 2500GB डेटा, 600+ TV चैनल; Jio Hotstar और SonyLiv का मजा

BSNL Cheapest Broadband Plan

आज के जमाने में हर घर में हाई-स्पीड इंटरनेट की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वर्क-फ्रॉम-होम, ऑनलाइन क्लासेस, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और ओटीटी एंटरटेनमेंट इन सबको आसान और स्मूद बनाने के लिए लोगों को एक ऐसा ब्रॉडबैंड चाहिए जो तेज भी हो और जेब पर भारी भी न पड़े। इसी जरूरत को देखते हुए BSNL ने अपना शानदार Silver Jubilee FTTH Plan पेश किया है, जो सिर्फ 625 रुपए प्रति महीने में कई कंपनियों को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। जानें प्लान की डिटेल्स: