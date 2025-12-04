Hindustan Hindi News
सिर्फ ₹625 में रॉकेट जैसी इंटरनेट स्पीड के साथ पाएं 2500GB डेटा, 600+ TV चैनल; Jio Hotstar और SonyLiv का मजा

BSNL ने Silver Jubilee FTTH Plan, जिसमें सिर्फ 625 रुपए में मिल रहा है 2500GB तक हाई-स्पीड डेटा, 600+ लाइव TV चैनल, 127 प्रीमियम चैनल, Sony LIV, Jio Hotstar जैसे फ्री OTT ऐप्स। जानें प्लान की पूरी डिटेल।

Himani GuptaThu, 4 Dec 2025 02:40 PM
BSNL Cheapest Broadband Plan

आज के जमाने में हर घर में हाई-स्पीड इंटरनेट की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वर्क-फ्रॉम-होम, ऑनलाइन क्लासेस, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया और ओटीटी एंटरटेनमेंट इन सबको आसान और स्मूद बनाने के लिए लोगों को एक ऐसा ब्रॉडबैंड चाहिए जो तेज भी हो और जेब पर भारी भी न पड़े। इसी जरूरत को देखते हुए BSNL ने अपना शानदार Silver Jubilee FTTH Plan पेश किया है, जो सिर्फ 625 रुपए प्रति महीने में कई कंपनियों को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। जानें प्लान की डिटेल्स:

प्लान की खासियत

बीएसएनएल के इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 75Mbps तक हाई-स्पीड इंटरनेट, 2500GB मासिक डेटा, 600+ लाइव TV चैनल, 127 प्रीमियम चैनल, और Sony LIV व Jio Hotstar जैसे OTT प्लेटफॉर्म फ्री में मिलते हैं। यह प्लान उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो कम कीमत में बड़ा एंटरटेनमेंट पैकेज चाहते हैं।

BSNL Silver Jubilee FTTH Plan में क्या मिलता है?

1. हाई-स्पीड इंटरनेट: यह प्लान उन सभी घरों के लिए परफेक्ट है जहां 4–5 से ज्यादा लोग एक साथ इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। आपको इसमें मिलती है: 75 Mbps तक सुपरफास्ट स्पीड, 2500GB (2.5TB) तक हाई-स्पीड डेटा, डेटा खत्म होने पर भी 10 Mbps की बैलेंस्ड स्पीड जारी रहती है।

2. 600+ Live TV Channels

भारत में पहली बार किसी ब्रॉडबैंड प्लान में इतनी बड़ी संख्या में TV चैनल बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। आपको इसमें मिलता है: 600+ फ्री लाइव टीवी चैनल, 127 प्रीमियम टीवी चैनल मिलेंगे।

3. फ्री OTT सब्सक्रिप्शन

BSNL ने वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी। प्लान में शामिल है: Sony LIV Premium और Jio Hotstar। इन OTT ऐप्स पर आप स्पोर्ट्स, मूवी, वेब-सीरीज और टीवी शोज असीमित देख सकते हैं।

कैसे कराएं BSNL Silver Jubilee FTTH प्लान एक्टिवेट?

1. अपने नजदीकी BSNL ऑफिस जाएं 2. BSNL की सेल्फकेयर ऐप डाउनलोड करें 3. वेबसाइट: https://bsnl.co.in पर जाएं 4. अपना फाइबर कनेक्शन बुक करें 5. एग्जीक्यूटिव आएगा और आपके घर में FTTH इंस्टॉल करेगा

BSNL FTTH कनेक्टिविटी कैसे करती है काम

Fiber-to-the-Home तकनीक के ज़रिए स्थिर और तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, जो 4K स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लिए उपयुक्त है। यह प्लान पूरे भारत में लागू होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता लाभ उठा सकेंगे।

