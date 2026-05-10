सबसे कम में 10001mAh बैटरी फोन, वॉटरप्रूफ और लोहालाट बॉडी भी; धूम मचा रही ये 6 डील

Realme P4 Power 5G

यह फोन 10,001mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। फ्लिपकार्ट सेल में यह फोन 23,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह इस फोन की अबतक की सबसे कम कीमत है। इस कीमत में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। फोन में 6.8 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा, डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर और 10001mAh बैटरी है। फोन IP69+IP68+IP66 रेटिंग के साथ आता है और फुल वॉटरप्रूफ है।