हो गया जुगाड़, 90 दिन फ्री में देखें JioHotstar, बस 100 रुपये में हो जाएगा काम

JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो Jio, Airtel, Vi के पास अपने ग्राहकों को ढेर सारे रिचार्ज हैं। आज यहां हम आपको ऐसे प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जो 200 रुपये से भी कम में Free JioHotstar सब्सक्रिप्शन प्रदान करते हैं। देखें लिस्ट...

Arpit SoniSun, 10 Aug 2025 06:21 PM
Jio का 100 रुपये का प्लान

यह डेटा प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 5GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (90 दिनों के लिए) भी शामिल है।

Jio का 195 रुपये का प्लान

यह डेटा प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 15GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (90 दिनों के लिए) भी शामिल है।

Airtel का 100 रुपये का प्लान

यह डेटा प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 5GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (30 दिनों के लिए) भी शामिल है।

Airtel का 195 रुपये का प्लान

यह डेटा प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 15GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (3 महीने के लिए) भी शामिल है।

Vi का 101 रुपये का प्लान

यह डेटा प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 5GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (1 महीने के लिए) भी शामिल है।

Vi का 151 रुपये का प्लान

यह डेटा प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 4GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (3 महीने के लिए) भी शामिल है।

Vi का 169 रुपये का प्लान

यह डेटा प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 8GB डेटा मिलता है। इस प्लान में फ्री JioHotstar सब्सक्रिप्शन (3 महीने के लिए) भी शामिल है।

