सबसे बड़ा मौका: Sale में ₹14000 से कम में खरीदें DSLR जैसे कैमरा वाले Phones, फोटो आएगी एकदम Solid, यहां लगी है सेल

3. Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G को अभी रिपब्लिक डे से ₹12,657 की कीमत में खरीदा जा सकता है। यह एक बजट-फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन है, जिसमें आपको बड़ा 6.9-इंच HD+ डिस्प्ले मिलता है। फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर पर काम करता है, जो रोजमर्रा के काम और हल्की-फुल्की मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देता है। कैमरा की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो अच्छी डिटेल और HDR शॉट्स कैप्चर करने में सक्षम है। वहीं, 8MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप देती है और 33W Turbo चार्जिंग सपोर्ट से यह जल्दी चार्ज भी हो जाता है।