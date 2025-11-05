₹20,999 में खरीदें Motorola का 12GB रैम, 32MP AI सेल्फी कैमरा, गिरने-भीगने से खराब नहीं होने वाला फोन

Motorola Edge 60 Fusion कैमरा क्वालिटी

कैमरा सेगमेंट में Motorola Edge 60 Fusion शानदार प्रदर्शन करता है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो OIS (Optical Image Stabilization) के साथ आता है, जिससे फोटो ब्लर नहीं होती और लो-लाइट में भी क्लियर तस्वीरें मिलती हैं। इसके साथ 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी मिलता है जो ग्रुप फोटोज़ और लैंडस्केप शॉट्स के लिए परफेक्ट है। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया फोटोज़ दोनों में बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है।