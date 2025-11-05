₹20,999 में खरीदें Motorola का 12GB रैम, 32MP AI सेल्फी कैमरा, गिरने-भीगने से खराब नहीं होने वाला फोन

मोबाइल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। Motorola Edge 60 Fusion पर Flipkart ने धमाकेदार ऑफर पेश किया है। इस शानदार स्मार्टफोन को अब आप भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। अगर आप एक मिड-रेंज लेकिन प्रीमियम क्वालिटी वाले स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो यह मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।
फ्लिपकार्ट की सेल में Motorola Edge 60 Fusion (8GB RAM + 256GB स्टोरेज) वेरिएंट 20,999 रुपए में मिल रहा है। फोन की असली कीमत 22,999 रुपए है। फोन को ICICI, Axis Bank कार्ड से भुगतान करने पर आपको अतिरिक्त 2,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। इस तरह फोन की कीमत घटकर ₹20,999 रह जाएगी।
साथ ही अगर आप अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करते हैं, तो 10,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं। यानी यह डील और भी सस्ती पड़ सकती है। लेकिन एक्सचेंज डिस्काउंट पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर है।
Motorola Edge 60 Fusion में शानदार कर्व्ड 1.5K pOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो देखने में बेहद प्रीमियम लगता है। इसकी ब्राइटनेस और कलर सटीकता Pantone द्वारा वेरिफाइड है। डिस्प्ले का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो भी बेहद हाई है, जिससे वीडियो देखने और गेम खेलने का अनुभव बेहतर होता है।
परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया है, जो स्मूद गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। साथ ही, इसमें 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिससे यह फोन परफॉर्मेंस के मामले में किसी फ्लैगशिप से कम नहीं है।
कैमरा सेगमेंट में Motorola Edge 60 Fusion शानदार प्रदर्शन करता है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है जो OIS (Optical Image Stabilization) के साथ आता है, जिससे फोटो ब्लर नहीं होती और लो-लाइट में भी क्लियर तस्वीरें मिलती हैं। इसके साथ 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस भी मिलता है जो ग्रुप फोटोज़ और लैंडस्केप शॉट्स के लिए परफेक्ट है। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया फोटोज़ दोनों में बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है।
Motorola Edge 60 Fusion में 5500mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन आसानी से चल जाती है। कंपनी ने इसमें 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, जिससे फोन कुछ ही मिनटों में 50% तक चार्ज हो जाता है। इसके अलावा फोन को IP68 / IP69 रेटिंग मिली है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित है। इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो इसे और प्रीमियम बनाता है।
Motorola Edge 60 Fusion Android 15 पर रन करता है और इसमें मोटोरोला का नया Moto AI फीचर शामिल है। यह फीचर यूजर की जरूरतों के हिसाब से स्मार्ट सुझाव देता है, जैसे कॉल सारांश, लाइव ट्रांसलेशन, और नोट्स जनरेशन। फोन में Dual Stereo Speakers और Dolby Atmos सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आपको थिएटर-जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है।