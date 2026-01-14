Nothing ने लगाई ऑफर्स की झड़ी, Republic डे सेल में धमाकेदार छूट पर मिलेंगे ये 4 फोन, सबसे सस्ता ₹16,499 का

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro को Flipkart Republic Day Sale में 26,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है, जो इसकी रेगुलर कीमत से काफी कम है। यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। इसमें शानदार AMOLED डिस्प्ले, स्मूद परफॉर्मेंस के लिए पावरफुल प्रोसेसर और बेहतर कैमरा ट्यूनिंग देखने को मिलती है। Glyph Interface और Nothing का क्लीन UI इस फोन को युवाओं के बीच काफी पॉपुलर बनाता है।