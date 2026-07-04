बजट में आए iPhone, इस SALE में मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट, देखें 6 बेस्ट डील

iPhone 17

सेल में यह फोन 72,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 82,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 10,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.3 इंच स्क्रीन, 18 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, दो रियर कैमरे (48MP + 48MP) और A19 चिपसेट है।