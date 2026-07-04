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बजट में आए iPhone, इस SALE में मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट, देखें 6 बेस्ट डील

Flipkart GOAt Sale लाइव हो चुकी है और सेल में स्मार्टफोन्स भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप Apple iPhone खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल में आईफोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां देखें सभी आईफोन डील्स की लिस्ट..

Arpit SoniJul 04, 2026 05:07 pm IST
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iPhone 17

सेल में यह फोन 72,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 82,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 10,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.3 इंच स्क्रीन, 18 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, दो रियर कैमरे (48MP + 48MP) और A19 चिपसेट है।

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iPhone 16

सेल में यह फोन 58,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 69,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 11,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.1 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, दो रियर कैमरे (48MP + 12MP) और A18 चिपसेट है।

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iPhone 15

सेल में यह फोन 52,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 59,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 7,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.1 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, दो रियर कैमरे (48MP + 12MP) और A16 चिपसेट है।

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iPhone 16e

सेल में यह फोन 57,400 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 59,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 2500 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.1 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, 48MP मेन रियर कैमरा और A18 चिपसेट है।

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iPhone 16 Plus

सेल में यह फोन 73,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 79,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 6,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.7 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, दो रियर कैमरे (48MP + 12MP) और A18 चिपसेट है।

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iPhone 17e

सेल में यह फोन 58,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 64,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 6,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.1 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, 48MP मेन रियर कैमरा और A19 चिपसेट है।

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