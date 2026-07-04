बजट में आए iPhone, इस SALE में मिल रहा छप्परफाड़ डिस्काउंट, देखें 6 बेस्ट डील

सेल में यह फोन 72,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 82,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 10,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.3 इंच स्क्रीन, 18 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, दो रियर कैमरे (48MP + 48MP) और A19 चिपसेट है।
सेल में यह फोन 58,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 69,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 11,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.1 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, दो रियर कैमरे (48MP + 12MP) और A18 चिपसेट है।
सेल में यह फोन 52,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 59,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 7,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.1 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, दो रियर कैमरे (48MP + 12MP) और A16 चिपसेट है।
सेल में यह फोन 57,400 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 59,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 2500 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.1 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, 48MP मेन रियर कैमरा और A18 चिपसेट है।
सेल में यह फोन 73,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 79,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 6,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.7 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, दो रियर कैमरे (48MP + 12MP) और A18 चिपसेट है।
सेल में यह फोन 58,900 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन की वास्तविक कीमत 64,900 रुपये है। यानी सेल में फोन ऑफर्स के बाद 6,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसमें 6.1 इंच स्क्रीन, 12 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा, 48MP मेन रियर कैमरा और A19 चिपसेट है।