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सस्ते iPhone का सपना सच, Freedom Sale में बड़ी छूट; Pixel फोन भी तगड़ा डिस्काउंट

Flipkart freedom Sale 8 अगस्त से सभी के लिए शुरू होगी और प्लस मेंबर्स को एक दिन पहले यानी 7 अगस्त को डील्स का एक्सेस मिल जाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने आज Google Pixel और iPhone डील्स का खुलासा कर दिया है। देखें लिस्ट...

Arpit SoniAug 01, 2026 10:20 am IST
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iPhone 16, iPhone 17

फिलहाल कंपनी ने इन दोनों फोन्स की सटीक कीमत नहीं बताई है लेकिन एक हिंट जरूर दे दिया है। सेल में 69,900 रुपये कीमत वाला iPhone 16 मॉडल 6x,900 रुपये में मिलेगा, जबकि 82,900 रुपये कीमत का iPhone 17 मॉडल 7x,900 रुपये में मिलेगा।

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iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

सेल में 1,32,900 रुपये कीमत वाला iPhone 16 मॉडल 1,2x,900 रुपये में मिलेगा, जबकि 1,49,900 रुपये कीमत का iPhone 17 Pro Max मॉडल 1,3x,900 रुपये में मिलेगा।

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iPhone 15,16 Plus, 17e, 16e

सेल में 59,900 रुपये का iPhone 15 मॉडल 5x,900 रुपये में, 79,900 रुपये का iPhone 16 Plus मॉडल 77,900 रुपये में, iPhone 17e मॉडल 64,900 रुपये में, जबकि iPhone 16e मॉडल 59,900 रुपये में मिलेगा।

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Google Pixel 10, 10a, 10 Pro XL

फ्लिपकार्ट ने फ्रीडेम सेल में Pixel फोन्स पर मिलने वाली डील्स का भी खुलासा कर दिया है। सेल में 79,999 रुपये कीमत का Pixel 10 मॉडल 62,999 रुपये में, 55,999 रुपये का Pixel 10a मॉडल 50,999 रुपये में, 1,24,999 रुपये का Pixel 10 Pro XL मॉडल 1,14,999 रुपये में मिलेगा।

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Google Pixel 10 Pro

सेल में 1,09,999 रुपये कीमत का Google Pixel 10 Pro मॉडल ऑफर्स के बाद 99,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।

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