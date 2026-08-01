सस्ते iPhone का सपना सच, Freedom Sale में बड़ी छूट; Pixel फोन भी तगड़ा डिस्काउंट

Google Pixel 10, 10a, 10 Pro XL

फ्लिपकार्ट ने फ्रीडेम सेल में Pixel फोन्स पर मिलने वाली डील्स का भी खुलासा कर दिया है। सेल में 79,999 रुपये कीमत का Pixel 10 मॉडल 62,999 रुपये में, 55,999 रुपये का Pixel 10a मॉडल 50,999 रुपये में, 1,24,999 रुपये का Pixel 10 Pro XL मॉडल 1,14,999 रुपये में मिलेगा।