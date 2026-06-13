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सबसे बड़ा डिस्काउंट, ₹50000 तक सस्ते मिल रहे सैमसंग, मोटोरोला समेत ये 10 महंगे फोन, देखें लिस्ट

Flipkart पर चल रही June Epic Sale में अलग-अलग ब्रांड्स के स्मार्टफोन बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। यहां हमने कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में सैमसंग, मोटोरोला और गूगल पिक्सेल जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। देखें लिस्ट...

Arpit SoniJun 13, 2026 04:28 pm IST
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Samsung Galaxy S25 Edge 5G, Galaxy S25 Plus

यह फोन पहली बार अपने सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लॉन्च के समय, इसके 12+256GB वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये थी, लेकिन सेल में यह फोन 59,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। फोन 6.6 इंच डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 3900mAh बैटरी है। सेल में 1 लाख रुपये का सैमसंग Galaxy S25 Plus फोन 32,000 रुपये की छूट के साथ मात्र 67,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।

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Google Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold

फोन के 16+256GB वेरिएंट की कीमत 1,24,999 रुपये थी, लेकिन सेल में यह फोन 1,07,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा।स्टेड है। फोन 6.8 इंच OLED डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल के तीन रियर कैमरे, 42 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 5200mAh बैटरी है। Fold मॉडल 20,000 रुपये की छूट के बाद 1,52,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।

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Motorola Edge 70 Pro, Edge 70

सेल में फोन एज 70 प्रो ऑफर के बाद 36,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, जबकि एज 70 फोन 27,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। प्रो मॉडल में 6.8 इंच डिस्प्ले, 6500mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। एज 70 में 6.7 इंच डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सेल डुअल रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है।

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Realme 16t 5G, 16 Pro 5G

सेल में रियलमी का 16t 5G फोन ऑफर में 26,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। वहीं, रियलमी 16 Pro 5G फोन ऑफर में 33,300 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। 16t फोन में 6.8 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 8000mAh बैटरी है। 16 Pro मॉडल में 6.78 इंच डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7000mAh बैटरी है।

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OPPO K13 Turbo Pro, K13 Turbo

सेल में ओप्पो K13 Turbo Pro मॉडल 32,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। जबकि स्टैंडर्ड K13 Turbo 26,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। प्रो मॉडल में 6.8 इंच का 1.5K एमोलेड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 7000 एमएएच बैटरी है। स्टैंडर्ड मॉडल के डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी स्पेक्स प्रो मॉडल के समान ही हैं।

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