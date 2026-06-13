सबसे बड़ा डिस्काउंट, ₹50000 तक सस्ते मिल रहे सैमसंग, मोटोरोला समेत ये 10 महंगे फोन, देखें लिस्ट

Samsung Galaxy S25 Edge 5G, Galaxy S25 Plus

यह फोन पहली बार अपने सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। लॉन्च के समय, इसके 12+256GB वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये थी, लेकिन सेल में यह फोन 59,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। फोन 6.6 इंच डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा और 3900mAh बैटरी है। सेल में 1 लाख रुपये का सैमसंग Galaxy S25 Plus फोन 32,000 रुपये की छूट के साथ मात्र 67,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।