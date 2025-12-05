Hindustan Hindi News
Flipkart सेल में ₹34,000 तक सस्ते हुए 50MP नो-शेक कैमरा, Eye-Care डिस्प्ले वाले Samsung के 5 फोन्स, सबसे सस्ता ₹6799 का

फ्लिपकार्ट की बाय-बाय सेल 2025 में सैमसंग के बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है। इस सेल में लिमिटेड टाइम के लिए Galaxy A और S सीरीज के मॉडल्स पूरे 34,000 रुपये तक का मेगा डिस्काउंट मिल रहा है। मौका हाथ से निकलने से पहले इन धमाकेदार ऑफर्स को जरूर पकड़ लें।

Himani GuptaDec 05, 2025 07:10 pm IST
Flipkart Buy Buy 2025 Sale Samsung Best Deals

सैमसंग के बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो ये समय है सबसे सही है। क्योंकि फ्लिपकार्ट शानदार डिस्काउंट वाली सेल शुरू हो गई है। फ्लिपकार्ट की बाय-बाय सेल में Samsung की S और A सीरीज पर हजारों रुपये तक की छूट मिल रही है। जानें सैमसंग फोन्स की 5 बेस्ट डील्स:

Samsung के फोन्स पर मिल रही 34,000 रुपये तक की भारी छूट

Samsung की इस सेल की सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्राहकों को स्मार्टफोन्स पर 34,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy F07 शामिल हैं। इतना ही नहीं, ग्राहकों को बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI, और एक्सचेंज ऑफर जैसी सुविधाएं भी दे रही है। यानी अगर आप एक नया और दमदार स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो यह मौका बिल्कुल न चूकें।

1. Samsung Galaxy S24 FE के 28,000 रुपये की सीधी छूट

Samsung Galaxy S24 FE (8GB + 128GB) जो 59,999 रुपए में लॉन्च हुआ है, अब फ्लिपकार्ट की बाय-बाय सेल में ये सिर्फ ₹31,999 में उपलब्ध है। फोन में 6.7-इंच का FHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। यह Exynos 2400e चिपसेट पर चलता है। कैमरा सेटअप में 50MP OIS प्राइमरी सेंसर, 8MP 3X टेलीफोटो, और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है। वहीं फ्रंट में 10MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है।

2. Samsung Galaxy A35 5G की कीमत घटी 11,000 रुपये

Samsung Galaxy A35 5G जिसकी लॉन्च कीमत ₹30,999 थी, वह अब फ्लिपकार्ट सेल में सिर्फ ₹18499 में खरीदा जा सकता है। 6.6-इंच Super AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 50MP + 8MP रियर कैमरे और 13MP फ्रंट कैमरे के साथ यह फोन खासकर फोटोग्राफी और शानदार डिस्प्ले चाहने वालों के लिए शानदार विकल्प है। फोन IP67 रेटिंग और 4 साल के OS अपडेट के साथ आता है।

3. Samsung Galaxy S24 5G पर सबसे धमाकेदार डील

Samsung Galaxy S24 5G (8GB + 128GB) जिसकी कीमत 74,999 रुपए है, ब्लैक फ्राइडे ऑफर में सिर्फ 40,999 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी सीधा 34,000 रुपए की बचत। यदि आपके पास Flipkart Axis Bank कार्ड है तो 5% का अतिरिक्त कैशबैक मिल सकता है। फोन में 50MP + 12MP + 10MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 12MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।

4. Samsung Galaxy F07 पर तगड़ा ऑफर

Samsung Galaxy F07 एक किफायती स्मार्टफोन है जिसमें 6.6-इंच HD+ PLS LCD स्क्रीन और Unisoc T616 प्रोसेसर दिया गया है। 50MP डुअल कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरे वाला यह फोन फ्लिपकार्ट सेल में सिर्फ ₹6799 में उपलब्ध होगा।

5. Samsung Galaxy A55 पर धाकड़ डिस्काउंट

Galaxy A55 में 6.6-इंच Super AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है। 50MP OIS मेन कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 5MP डेप्थ सेंसर शामिल हैं। फोन में 32MP सेल्फी कैमरा और 5000mAh की बैटरी है। फ्लिपकार्ट की बाय बाय सेल में इसकी कीमत ₹24,817 से कम हो सकती है, जो इसे बेहद आकर्षक डील बनाता है।

