Flipkart सेल में ₹34,000 तक सस्ते हुए 50MP नो-शेक कैमरा, Eye-Care डिस्प्ले वाले Samsung के 5 फोन्स, सबसे सस्ता ₹6799 का

Samsung के फोन्स पर मिल रही 34,000 रुपये तक की भारी छूट

Samsung की इस सेल की सबसे खास बात यह है कि इसमें ग्राहकों को स्मार्टफोन्स पर 34,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy F07 शामिल हैं। इतना ही नहीं, ग्राहकों को बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI, और एक्सचेंज ऑफर जैसी सुविधाएं भी दे रही है। यानी अगर आप एक नया और दमदार स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो यह मौका बिल्कुल न चूकें।