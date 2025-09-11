flipkart big billion days sale iphone deals reveals get upto 55000 off from launch price खुल गया राज, Flipkart Sale में इतने सस्ते मिलेंगे iPhones, इस मॉडल पर ₹55000 की छूट
खुल गया राज, Flipkart Sale में इतने सस्ते मिलेंगे iPhones, इस मॉडल पर ₹55000 की छूट

Flipkart Big Billion Days Sale 2025 अब बस कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म धीरे-धीरे सेल में मिलने वाले धांसू डील्स का खुलासा कर रहा है। अब कंपनी ने iPhone डील्स का खुलासा कर दिया है। देखें कितने सस्ते मिलेंगे महंगे आईफोन मॉडल...

Arpit SoniThu, 11 Sep 2025 09:31 PM
iPhone 14 की सेल प्राइस

सेल में आईफोन 14 मॉडल 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। वर्तमान में फोन का 128GB मॉडल प्लेटफॉर्म पर 52,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 39,901 रुपये सस्ता मिलेगा।

iPhone 14 की खासियत

फोन में 6.1 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। फोन में दो रियर कैमरे हैं और दोनों ही 12 मेगापिक्सेल के हैं। सेल्फी के लिए भी फोन में 12 मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है। यह ऐप्पल के A15 बायोनिक चिपसेट से लैस है।

iPhone 16 की सेल प्राइस

सेल में आईफोन 16 मॉडल 51,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। ऐप्पल इंडिया वेबसाइट पर फोन का 128GB मॉडल 69,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 27,901 रुपये सस्ता मिलेगा।

iPhone 16 की खासियत

फोन में 6.1 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। फोन में दो रियर कैमरे हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सेल और 12 मेगापिक्सेल के कैमरे शामिल हैं। सेल्फी के लिए भी फोन में 12 मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है। यह ऐप्पल के A18 बायोनिक चिपसेट से लैस है।

iPhone 16 Pro की सेल प्राइस

सेल में आईफोन 16 प्रो मॉडल 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। बता दें कि कंपनी ने ऐप्पल इंडिया वेबसाइट से इस फोन का हटा दिया है। वर्तमान में फ्लिपकार्ट फोन का 128GB मॉडल 1,12,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसके 128GB मॉडल की कीमत 1,19,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 49,901 रुपये सस्ता मिलेगा।

iPhone 16 Pro की खासियत

फोन में 6.3 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। फोन में तीन रियर कैमरे हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सेल, 48 मेगापिक्सेल और 12 मेगापिक्सेल के कैमरे शामिल हैं। सेल्फी के लिए भी फोन में 12 मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है। यह ऐप्पल के A18 Pro बायोनिक चिपसेट से लैस है।

iPhone 16 Pro Max की सेल प्राइस

सेल में आईफोन 16 प्रो मैक्स मॉडल 89,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। कंपनी ने इस मॉडल को भी ऐप्पल स्टोर यानी ऐप्पल इंडिया वेबसाइट से हटा दिया है। वर्तमान में फ्लिपकार्ट फोन का 256GB मॉडल 1,37,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसके 256GB मॉडल की कीमत 1,44,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 54,901 रुपये सस्ता मिलेगा।

iPhone 16 Pro Max की खासियत

फोन में 6.9 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। फोन में तीन रियर कैमरे हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सेल, 48 मेगापिक्सेल और 12 मेगापिक्सेल के कैमरे शामिल हैं। सेल्फी के लिए भी फोन में 12 मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है। यह ऐप्पल के A18 Pro बायोनिक चिपसेट से लैस है।

