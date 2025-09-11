खुल गया राज, Flipkart Sale में इतने सस्ते मिलेंगे iPhones, इस मॉडल पर ₹55000 की छूट

iPhone 16 Pro Max की सेल प्राइस

सेल में आईफोन 16 प्रो मैक्स मॉडल 89,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। कंपनी ने इस मॉडल को भी ऐप्पल स्टोर यानी ऐप्पल इंडिया वेबसाइट से हटा दिया है। वर्तमान में फ्लिपकार्ट फोन का 256GB मॉडल 1,37,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसके 256GB मॉडल की कीमत 1,44,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 54,901 रुपये सस्ता मिलेगा।