खुल गया राज, Flipkart Sale में इतने सस्ते मिलेंगे iPhones, इस मॉडल पर ₹55000 की छूट

सेल में आईफोन 14 मॉडल 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। वर्तमान में फोन का 128GB मॉडल प्लेटफॉर्म पर 52,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 39,901 रुपये सस्ता मिलेगा।
फोन में 6.1 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। फोन में दो रियर कैमरे हैं और दोनों ही 12 मेगापिक्सेल के हैं। सेल्फी के लिए भी फोन में 12 मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है। यह ऐप्पल के A15 बायोनिक चिपसेट से लैस है।
सेल में आईफोन 16 मॉडल 51,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। ऐप्पल इंडिया वेबसाइट पर फोन का 128GB मॉडल 69,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 27,901 रुपये सस्ता मिलेगा।
फोन में 6.1 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। फोन में दो रियर कैमरे हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सेल और 12 मेगापिक्सेल के कैमरे शामिल हैं। सेल्फी के लिए भी फोन में 12 मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है। यह ऐप्पल के A18 बायोनिक चिपसेट से लैस है।
सेल में आईफोन 16 प्रो मॉडल 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। बता दें कि कंपनी ने ऐप्पल इंडिया वेबसाइट से इस फोन का हटा दिया है। वर्तमान में फ्लिपकार्ट फोन का 128GB मॉडल 1,12,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसके 128GB मॉडल की कीमत 1,19,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 49,901 रुपये सस्ता मिलेगा।
फोन में 6.3 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। फोन में तीन रियर कैमरे हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सेल, 48 मेगापिक्सेल और 12 मेगापिक्सेल के कैमरे शामिल हैं। सेल्फी के लिए भी फोन में 12 मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है। यह ऐप्पल के A18 Pro बायोनिक चिपसेट से लैस है।
सेल में आईफोन 16 प्रो मैक्स मॉडल 89,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। कंपनी ने इस मॉडल को भी ऐप्पल स्टोर यानी ऐप्पल इंडिया वेबसाइट से हटा दिया है। वर्तमान में फ्लिपकार्ट फोन का 256GB मॉडल 1,37,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसके 256GB मॉडल की कीमत 1,44,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 54,901 रुपये सस्ता मिलेगा।
फोन में 6.9 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले है। फोन में तीन रियर कैमरे हैं, जिसमें 48 मेगापिक्सेल, 48 मेगापिक्सेल और 12 मेगापिक्सेल के कैमरे शामिल हैं। सेल्फी के लिए भी फोन में 12 मेगापिक्सेल कैमरा मिलता है। यह ऐप्पल के A18 Pro बायोनिक चिपसेट से लैस है।