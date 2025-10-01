flipkart big billion days sale ends tomorrow buy these 5g phone under rs 10K खत्म हो रही SALE, तुरंत खरीदें ₹10,000 से कम के ये 5G स्मार्टफोन, देखें 7 बेस्ट डील
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सखत्म हो रही SALE, तुरंत खरीदें ₹10,000 से कम के ये 5G स्मार्टफोन, देखें 7 बेस्ट डील

खत्म हो रही SALE, तुरंत खरीदें ₹10,000 से कम के ये 5G स्मार्टफोन, देखें 7 बेस्ट डील

Flipkart Big Billion Days Sale 2025 जल्द समाप्त होने वाली है। यहां हम आपको ऐसे 5G स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो 10 हजार रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। इससे पहले की सेल समाप्त हो जाए, तुरंत इन डील्स का लाभ उठा लीजिए। लिस्ट में देखें 7 बेस्ट डील्स...

Arpit SoniWed, 1 Oct 2025 07:14 PM
1/7

Ai+ Nova 5G

सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 6,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी और यूनिसॉक T8200 चिपसेट है।

2/7

POCO C75 5G (4/64GB)

सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 7,299 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 5160 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट है।

3/7

POCO M7 5G

सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 8,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 5160 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 चिपसेट है।

4/7

Vivo T4 Lite 5G

सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 6000 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है।

5/7

Realme P3 Lite 5G

सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 6000 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है।

6/7

Moto G35 5G

सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.72 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी और यूनिसॉक T760 चिपसेट है।

7/7

OPPO K13x 5G

सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 6000 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है।

Gadgets Hindi News Flipkart Big Billion Days Sale Flipkart Sale