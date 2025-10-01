खत्म हो रही SALE, तुरंत खरीदें ₹10,000 से कम के ये 5G स्मार्टफोन, देखें 7 बेस्ट डील

सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 6,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी और यूनिसॉक T8200 चिपसेट है।
सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 7,299 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 5160 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट है।
सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 8,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 5160 एमएएच बैटरी और स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 चिपसेट है।
सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 6000 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है।
सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 6000 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है।
सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.72 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी और यूनिसॉक T760 चिपसेट है।
सेल में फोन, ऑफर्स के बाद 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा, 6000 एमएएच बैटरी और डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट है।