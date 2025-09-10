डील्स Live: सेल शुरू होने से पहले ही सस्ते मिल रहे ये 7 पॉपुलर फोन, देखें लिस्ट

OPPO K13 5G

इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 80W सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी है।