डील्स Live: सेल शुरू होने से पहले ही सस्ते मिल रहे ये 7 पॉपुलर फोन, देखें लिस्ट

इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 14,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 5500mAh बैटरी है।
इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 6,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, हीलियो G85 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 5000mAh बैटरी है।
इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7025 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 5110mAh बैटरी है।
इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 10,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 5500mAh बैटरी है।
इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 17,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 6000mAh बैटरी है।
इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 80W सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी है।
इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 6000mAh बैटरी है।