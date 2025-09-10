flipkart big billion days sale early bird deals live get these phones at bbd price डील्स Live: सेल शुरू होने से पहले ही सस्ते मिल रहे ये 7 पॉपुलर फोन, देखें लिस्ट
Flipkart Big Billion Days Sale सभी ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है। ई-कॉमर्स ने कुछ अर्ली बर्ड डील्स का खुलासा कर दिया है। प्लेटफॉर्म पर कुछ पॉपुलर फोन BBD प्राइस पर मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...

Arpit SoniWed, 10 Sep 2025 03:36 PM
1/7

Tecno POVA Curve 5G

इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 14,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 5500mAh बैटरी है।

2/7

Samsung Galaxy F05

इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 6,249 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.74 इंच डिस्प्ले, हीलियो G85 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 5000mAh बैटरी है।

3/7

Redmi Note 14 SE

इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7025 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 5110mAh बैटरी है।

4/7

Infinix 50X 5G+

इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 10,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 5500mAh बैटरी है।

5/7

Tecno POVA 7 Pro 5G

इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 17,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 6000mAh बैटरी है।

6/7

OPPO K13 5G

इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 80W सुपरवूक चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh बैटरी है।

7/7

Tecno POVA 7 5G

इस फोन को ऑफर्स का लाभ लेकर 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा और 6000mAh बैटरी है।

