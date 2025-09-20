Flipkart ने खोला राज, सेल में इतने सस्ते मिलेंगे Tecno फोन, देखें पूरी लिस्ट

सेल में यह फोन 16,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.78 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 6000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है।
सेल में यह फोन 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.78 इंच डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 5500mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है।
सेल में यह फोन 11,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.78 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 6000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है।
Tecno Spark Go2 सेल में 6,699 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.67 इंच डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000mAh बैटरी और T7250 प्रोसेसर है। Tecno Pop 9 5G सेल में 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.67 इंच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 5000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है।
Tecno Spark Go 5G सेल में 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 6000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है। Tecno Spark Go1 सेल में 6,899 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.67 इंच डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 5000mAh बैटरी और T615 प्रोसेसर है।
सेल में यह फोन 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.78 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 5160mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है।