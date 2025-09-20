flipkart big billion days sale 2025 tecno phone deals live Flipkart ने खोला राज, सेल में इतने सस्ते मिलेंगे Tecno फोन, देखें पूरी लिस्ट
Flipkart ने खोला राज, सेल में इतने सस्ते मिलेंगे Tecno फोन, देखें पूरी लिस्ट

Flipkart Big Billion Days Sale 2025 में स्मार्टफोन्स भारी डिस्काउंट पर मिलेंगे। सेल शुरू होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने स्मार्टफोन डील्स का खुलासा कर दिया है। अब कंपनी ने Tecno phones पर मिलने वाली डील्स को लाइव कर दिया है। देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट…

Arpit SoniSat, 20 Sep 2025 11:16 AM
Tecno POVA 7 Pro 5G

सेल में यह फोन 16,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.78 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 6000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है।

Tecno POVA Curve 5G

सेल में यह फोन 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.78 इंच डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 5500mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है।

Tecno POVA 7 5G (8/128GB)

सेल में यह फोन 11,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.78 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 6000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर है।

Tecno Spark Go2, Pop 9 5G

Tecno Spark Go2 सेल में 6,699 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.67 इंच डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000mAh बैटरी और T7250 प्रोसेसर है। Tecno Pop 9 5G सेल में 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.67 इंच डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 5000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है।

Tecno Spark Go 5G, Spark Go1

Tecno Spark Go 5G सेल में 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 6000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है। Tecno Spark Go1 सेल में 6,899 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.67 इंच डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 5000mAh बैटरी और T615 प्रोसेसर है।

Tecno POVA Slim 5G

सेल में यह फोन 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.78 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 5160mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है।

