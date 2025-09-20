Flipkart ने खोला राज, सेल में इतने सस्ते मिलेंगे Tecno फोन, देखें पूरी लिस्ट

Tecno Spark Go 5G, Spark Go1

Tecno Spark Go 5G सेल में 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.74 इंच डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 6000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है। Tecno Spark Go1 सेल में 6,899 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इसमें 6.67 इंच डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 5000mAh बैटरी और T615 प्रोसेसर है।