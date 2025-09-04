बज गया डंका! इस तारीख से शुरू होगी Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days सेल, भारी डिस्काउंट पर मिले

अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल में मिलेंगी ये छूट

अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल में बम्पर डिस्काउंट के साथ, बैंक कार्ड ऑफर्स, नॉन-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज डील्स जैसे कई सुविधा और छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 22 सितंबर से मोबाइल, TV, AC पर GST भी कर दिया जाएगा, जिसका असर दोनों की सेल्स में दिखेगा और प्रोडक्ट्स पर बेहतर ऑफर्स में देखने को मिलेंगे। यानी कि ग्राहक सिर्फ छूट पर ही नहीं बल्कि टैक्स कटौती पर भी फायदा उठा सकेंगे।