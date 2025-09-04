Flipkart Big Billion Days and Amazon Great Indian Festival Days Sale Date Announced Check Details of offers and discount बज गया डंका! इस तारीख से शुरू होगी Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days सेल, भारी डिस्काउंट पर मिले
ई-कॉमर्स साइट्स की फेस्टिव सेल का इंतज़ार सबको रहता है। अमेजन-फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल Flipkart Big Billion Days, Amazon Great Indian Festival सेल की तारीख का आज खुलासा हो गया है।

Himani GuptaThu, 4 Sep 2025 07:02 PM
Flipkart Big Billion Days And Amazon Great Indian Festival Sale Date:

त्योहारी सीजन के आते ही भारतीय ई-कॉमर्स जगत में सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो जाता है Flipkart की Big Billion Days और Amazon की Great Indian Festival सेल शुरू होने वाली है। यह सेल 20 सितंबर के बाद शुरू होगी। इस सेल में ग्राहक बड़े डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं।

जानें कब से शुरू हो रही सेल

इस साल Amazon अपनी Great Indian Festival की शुरुआत 23 सितंबर, 2025 से करेगा। तो वहीं फ्लिपकार्ट भी अभी बिग बिलियन डेज सेल 23 सितंबर से शुरू कर रहा है। ये सेल कब तक चलेंगी इस बात की डिटेल्स अभी नहीं दी गई है।

अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल में मिलेंगी ये छूट

अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल में बम्पर डिस्काउंट के साथ, बैंक कार्ड ऑफर्स, नॉन-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज डील्स जैसे कई सुविधा और छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 22 सितंबर से मोबाइल, TV, AC पर GST भी कर दिया जाएगा, जिसका असर दोनों की सेल्स में दिखेगा और प्रोडक्ट्स पर बेहतर ऑफर्स में देखने को मिलेंगे। यानी कि ग्राहक सिर्फ छूट पर ही नहीं बल्कि टैक्स कटौती पर भी फायदा उठा सकेंगे।

Flipkart इन बैंक्स के कार्ड पर छूट देगा

फ्लिपकार्ट Axis, ICICI कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर्स, Pay Later, SuperCoins जैसी सुविधा उपलब्ध होगी।

Amazon इन बैंक्स के कार्ड पर छूट देगा

अमेजन से शॉपिंग करने वाले ग्राहक SBI कार्ड्स पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, Amazon Pay ICICI कैशबैक, और Prime Members को‌ 24 घंटे पहले एक्सेस जैसे लाभ मिलेंगे।

प्रमुख डील्स और कैटेगरी

दोनों प्लेटफॉर्म्स पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, होम अप्लायंसेज और फैशन से जुड़े प्रोडक्ट्स पर भारी छूट और बंडल डील्स देखने को मिलेंगी। Flipkart: iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Moto Edge 60 Pro जैसे मॉडल्स पर डील्स की संभावना है।

Amazon इन प्रोडक्ट्स पर छूट देगा

अमेजन इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80% तक की छूट, सोनी/एलजी/सैमसंग के टीवी, एलजी/सैमसंग/हायर जैसे डिवाइस पर 65% तक की छूट देगा।

Early Access कब से मिलेगा

Flipkart Plus ग्राहकों को 24 घंटे पहले एक्सेस मिलेगा। वहीं Amazon Prime मेम्बरों को भी सेल के पहले घंटे में एक्सक्लूसिव डील्स मिलेंगी।

