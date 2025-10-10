सस्ते हुए Pixel फोन, फोल्डेबल पर ₹88000 छूट, ₹59000 सस्ता मिल रहा यह मॉडल

सेल में 1,72,999 रुपये में लॉन्च हुआ फोल्डेबल फोन पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड ऑफर्स के बाद 84,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 88,000 रुपये तक सस्ता। जबकि, 49,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 9a ऑफर्स के बाद 39,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।
सेल में 52,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 8a फोन ऑफर्स के बाद 32,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। जबकि, 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 9 ऑफर्स के बाद 53,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 26,500 रुपये तक सस्ता।
सेल में 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 10 स्मार्टफोन ऑफर्स के बाद 67,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 12,000 रुपये तक सस्ता।
सेल में 1,24,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल मॉडल ऑफर्स के बाद 1,09,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। जबकि, 1,24,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 9 प्रो एक्सएल मॉडल ऑफर्स के बाद 74,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 50,000 रुपये सस्ता।
सेल में 59,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ पिक्सेल 7 स्मार्टफोन मॉडल ऑफर्स के बाद 28,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। जबकि 1,06,999 रुपये कीमत के साथ लॉन्च हुआ पिक्सेल 8 प्रो मॉडल ऑफर्स के बाद 47,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 59,000 रुपये सस्ता।