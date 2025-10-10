सस्ते हुए Pixel फोन, फोल्डेबल पर ₹88000 छूट, ₹59000 सस्ता मिल रहा यह मॉडल

Pixel 7, Pixel 8 Pro

सेल में 59,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ पिक्सेल 7 स्मार्टफोन मॉडल ऑफर्स के बाद 28,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। जबकि 1,06,999 रुपये कीमत के साथ लॉन्च हुआ पिक्सेल 8 प्रो मॉडल ऑफर्स के बाद 47,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 59,000 रुपये सस्ता।