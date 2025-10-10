flipkart big bang diwali sale google pixel phone deals सस्ते हुए Pixel फोन, फोल्डेबल पर ₹88000 छूट, ₹59000 सस्ता मिल रहा यह मॉडल
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्ससस्ते हुए Pixel फोन, फोल्डेबल पर ₹88000 छूट, ₹59000 सस्ता मिल रहा यह मॉडल

सस्ते हुए Pixel फोन, फोल्डेबल पर ₹88000 छूट, ₹59000 सस्ता मिल रहा यह मॉडल

Google Pixel फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है। Flipkart Big Bang Diwali Sale में लगभग सभी पॉपुलर पिक्सेल फोन सस्ते दाम में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौन सा बेस्ट रहेगा...

Arpit SoniFri, 10 Oct 2025 06:10 PM
1/5

Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a

सेल में 1,72,999 रुपये में लॉन्च हुआ फोल्डेबल फोन पिक्सेल 9 प्रो फोल्ड ऑफर्स के बाद 84,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 88,000 रुपये तक सस्ता। जबकि, 49,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 9a ऑफर्स के बाद 39,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है।

2/5

Pixel 8a, Pixel 9

सेल में 52,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 8a फोन ऑफर्स के बाद 32,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। जबकि, 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 9 ऑफर्स के बाद 53,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 26,500 रुपये तक सस्ता।

3/5

Pixel 10

सेल में 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 10 स्मार्टफोन ऑफर्स के बाद 67,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 12,000 रुपये तक सस्ता।

4/5

Pixel 10 Pro XL, Pixel 9 Pro XL

सेल में 1,24,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल मॉडल ऑफर्स के बाद 1,09,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। जबकि, 1,24,999 रुपये में लॉन्च हुआ पिक्सेल 9 प्रो एक्सएल मॉडल ऑफर्स के बाद 74,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 50,000 रुपये सस्ता।

5/5

Pixel 7, Pixel 8 Pro

सेल में 59,999 रुपये कीमत में लॉन्च हुआ पिक्सेल 7 स्मार्टफोन मॉडल ऑफर्स के बाद 28,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। जबकि 1,06,999 रुपये कीमत के साथ लॉन्च हुआ पिक्सेल 8 प्रो मॉडल ऑफर्स के बाद 47,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है, यानी 59,000 रुपये सस्ता।

Gadgets Hindi News Flipkart Sale Flipkart Google Pixel