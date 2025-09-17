Flipkart सेल में ₹40,000 तक सस्ते मिलेंगे Samsung के 50MP कैमरा, Eye-Care डिस्प्ले वाले 5 फोन्स, सबसे सस्ता ₹7499 का

हर बार की तरह इस साल भी Flipkart की Big Billion Days Sale स्मार्टफोन चाहने वालों के लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। इस सेल में Samsung के प्रीमियम, मिड-रेंज और बजट मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट मिलने वाली है। इस सेल में Samsung के फ्लैगशिप फोंस को लॉन्च प्राइस से 40,000 रुपए तक के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है।
फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy F06, Galaxy A35 और Galaxy M35 मॉडल्स कुछ सबसे आकर्षक डील मिलने वाली हैं। सीधी छूट के साथ-साथ बैंक और एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिलने वाला है।
Samsung Galaxy S24 फोन Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर, 6.2-इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन में 50MP OIS मेन कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 10MP टेलीफोटो सेंसर है। सेल्फी के लिए 12MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। Flipkart Big Billion Days Sale 2025 में इस प्रीमियम मॉडल पर ₹40,000 तक की छूट मिल रही है। अब सेल में इसे सिर्फ ₹39,999 में खरीदा जा सकता है।
Samsung Galaxy S24 FE (Fan Edition) उन यूजर्स के लिए है जो प्रीमियम अनुभव चाहते हैं लेकिन फ्लैगशिप कीमत नहीं चुकाना चाहते। कैमरा सेटअप में 50MP OIS मेन लेंस, 12MP अल्ट्रा-वाइड और 8MP टेलीफोटो लेंस शामिल है। Galaxy S24 FE को Flipkart Big Billion Days Sale में इसे ₹29,999 में ख़रीदा जा सकता है।
Samsung Galaxy A35 मिड-रेंज स्मार्टफोन है जिसमें 6.6-इंच Super AMOLED FHD+ डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। फोन में Exynos 1380 प्रोसेसर, 50MP OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप और 13MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। Galaxy A35 को फ्लिपकार्ट की सेल में से ₹17,999 में ख़रीदा जा सकता है।
Samsung Galaxy F06 एक बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन है, जिसमें 6.6-इंच HD+ PLS LCD डिस्प्ले और Unisoc T616 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 50MP डुअल कैमरा सेटअप और 5MP सेल्फी कैमरा मौजूद है। फ्लिपकार्ट सेल में Galaxy F06 को ₹7,499 में बेचा जायेगा।
Samsung Galaxy M35 मिड-बजट फोन है जिसमें 6.6-इंच Super AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Exynos 1380 चिपसेट दिया गया है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP मेन OIS कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP डेप्थ सेंसर शामिल हैं। सेल्फी के लिए 13MP कैमरा दिया गया है। बैटरी 6000mAh की है जिसमें 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। फ्लिपकार्ट सेल में Galaxy M35 को की कीमत करीब ₹15,000 से कम में बेचा जाएगा।