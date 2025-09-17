Flipkart सेल में ₹40,000 तक सस्ते मिलेंगे Samsung के 50MP कैमरा, Eye-Care डिस्प्ले वाले 5 फोन्स, सबसे सस्ता ₹7499 का

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M35 मिड-बजट फोन है जिसमें 6.6-इंच Super AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Exynos 1380 चिपसेट दिया गया है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP मेन OIS कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP डेप्थ सेंसर शामिल हैं। सेल्फी के लिए 13MP कैमरा दिया गया है। बैटरी 6000mAh की है जिसमें 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। फ्लिपकार्ट सेल में Galaxy M35 को की कीमत करीब ₹15,000 से कम में बेचा जाएगा।