five latest smartphone under rs 10000 includes infinix hot 60i 5g tecno spark go 5g and more 10 हजार से कम में पांच सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन, लिस्ट में 6000mAh बैटरी वाले 5G मॉडल भी
10 हजार से कम में पांच सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन, लिस्ट में 6000mAh बैटरी वाले 5G मॉडल भी

New 5G Smartphone Under 10,000: स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और बजट 10 हजार रुपये से कम है, तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको ऐसे लेटेस्ट स्मार्टफोन्स बता रहे हैं, जो 10 हजार से कम कीमत की प्राइस रेंज में लॉन्च हो चुके हैं। लिस्ट में 5G स्मार्टफोन्स भी शामिल है। देखें लिस्ट...

Arpit SoniSat, 23 Aug 2025 11:23 AM
1/8

Infinix HOT 60i 5G की कीमत

यह फोन फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए है, जहां यह 9,299 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। कंपनी ने इसका एकमात्र 4GB+128GB वेरिएंट ही लॉन्च किया है। इसे चार कलर ऑप्शन्स - शैडो ब्लू, मानसून ग्रीन, प्लम रेड और स्लीक ब्लैक में खरीदा जा सकता है।

2/8

Infinix HOT 60i 5G की खासियत

फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.75 इंच का डिस्प्ले है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर है, जिसे माली G57 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड XOS 15 पर चलता है। फोन में 8GB तक रैम (4GB स्टैंडर्ड + 4GB वर्चुअल) का सपोर्ट मिलता है। फोन में 6000mAh की बैटरी है, जो फुल चार्ज में 128 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम दे सकती है। इसमें वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, यानी यह पावरबैंक की तरह दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकता है। फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है।

3/8

Tecno Spark Go 5G की कीमत

यह फोन फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए है, जहां यह 9,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। कंपनी ने इसका एकमात्र 4GB+128GB वेरिएंट ही लॉन्च किया है। इसे स्काई ब्लू, इंक ब्लैक, टरक्वाइज ग्रीन ग्रीन और हेरिटेज इंस्पायर्ड बीकानेर रेड जैसे कलर ऑप्शन्स में खरीदा जा सकता है।

4/8

Tecno Spark Go 5G की खासियत

फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.74 इंच का डिस्प्ले है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाईओएस 15 पर चलता है। इसमें 8GB तक रैम (4GB+4GB) का सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह 6000mAh बैटरी वाला सेगमेंट का सबसे हल्का और पतला फोन है। इसकी मोटाई केवल 7.99 एमएम और वजन केवल 194 ग्राम है। फोन IP67 रेटिंग के साथ आता है। इसमें 50 मेगापिक्सेल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। यह सेगमेंट का पहला फोन है, जो नो नेटवर्क कम्युनिकेशन सपोर्ट के साथ आता है, जो यूजर्स को एलिजिबल टेक्नो फोन्स पर बिना सेलुलर कनेक्टिविटी के कॉल करने या मैसेज भेजने की अनुमति देता है। इसमें Ella AI assistant का सपोर्ट भी मिलता है, जो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल और बांग्ला जैसी भारतीय भाषाओं में काम कर सकता है। फोन में AI राइटिंग असिस्टेंट और गूगल के सर्किल टू सर्च जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है।

5/8

itel Zeno 20 की कीमत

आईटेल ने अपने लो-बजट स्मार्टफोन के तौर पर हाल ही में itel Zeno 20 को लॉन्च किया है। भारत में इसकी कीमत 3GB+64GB वेरिएंट के लिए 5,999 रुपये से शुरू होती है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 6,899 रुपये है। इसे ऑरोरा ब्लू, स्टारलिट ब्लैक और स्पेस टाइटेनियम जैसे कलर्स में खरीदा जा सकेगा। यह 25 अगस्त से एक्सक्लूसिव तौर पर अमेजन पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

6/8

itel Zeno 20 की खासियत

फोन एंड्रॉयड 14 गो पर चलता है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.6-इंच एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले है। फोन में डायनामिक बार है, जो सेल्फी कैमरा कटआउट के आसपास कॉल अलर्ट, बैटरी और चार्जिंग नोटिफिकेशन दिखाता है। फोन यूनिसॉक T7100 चिपसेट के साथ आता है। फोन में 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यह IP54 रेटेड बिल्ड के साथ आता है। फोन में कंपनी का इनबिल्ट AI वॉयस असिस्टेंट Aivana 2.0 दिया गया है, जो यूजर्स को ऐप्स खोलने, वॉट्सऐप कॉल करने और रिसीव करने, और बोलकर सेटिंग्स बदलने जैसे काम करने की सुविधा देता है। यह AI वॉयस असिस्टेंट हिंदी भाषा को सपोर्ट करता है। फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 15W तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

7/8

Ai+ Pulse और Nova 5G की कीमत

यह दोनों फोन फ्लिपकार्ट पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। फ्लिपकार्ट पर Pulse मॉडल की कीमत 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 5,499 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 6,999 रुपये है। Nova 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 8,499 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 9,999 रुपये है। ये फोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और पर्पल जैसे कलर्स में उपलब्ध हैं। बैंक और अन्य ऑफर्स का लाभ लेकर इनकी कीमत को कम किया जा सकता है।

8/8

Ai+ Pulse और Nova 5G फोन की खासियत

Pulse में 90 हर्ट्ज और Nova 5G में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले है। पल्स मॉडल में यूनिसॉक T615 चिपसेट है, जबकि नोवा में यूनिसॉक T8200 चिपसेट है। ये 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज को भी सपोर्ट करते हैं और दोनों ही फोन NxtQuantum के NxtQ OS पर चलते हैं। NxtQ OS, जिस पर ये फोन चलते हैं, में एक NxtPrivacy डैशबोर्ड है जो यूजर्स को यह दिखाएगा कि कौन से ऐप्स उनके डेटा को ट्रैक कर रहे हैं और कैसे। इसमें NxtQuantum PlayStore, NxtQuantum थीम डिजाइन टूल, कम्युनिटी ऐप, कम्युनिटी वॉलपेपर और NxtMove ऐप भी शामिल होंगे। यह ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करता है। यह ओएस एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है। फोटोग्राफी के लिए, दोनों फोन AI पावर्ड डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस हैं, जिसका मेन सेंसर 50-मेगापिक्सेल का है। दोनों में 5-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। दोनों में 18W चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh बैटरी है।

