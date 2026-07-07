EPFO Portal हुआ अपडेट: अब घर बैठे होंगे PF से जुड़े कई काम, दिखेंगे ये 5 बड़े बदलाव, हर PF खाताधारक को जानना है जरूरी

5 Big Changes Happen After EPFO Portal Update

देश के करोड़ों PF (Provident Fund) खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। EPFO ने अपने ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट कर दिया है। इस अपडेट का मकसद कर्मचारियों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल सेवाएं देना है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कई यूजर्स Face Authentication की मदद से अपना UAN Activate कर सकेंगे। पोर्टल पर मिलने वाली सर्विसेज को पहले से ज्यादा आसान बनाया गया है ताकि कर्मचारियों को बार-बार दफ्तर या EPFO ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़ें। आइए जानते हैं EPFO Portal Update के बाद कौन-कौन से 5 बड़े बदलाव हुए हैं और इनका आपको क्या फायदा मिलेगा।