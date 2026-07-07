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EPFO Portal हुआ अपडेट: अब घर बैठे होंगे PF से जुड़े कई काम, दिखेंगे ये 5 बड़े बदलाव, हर PF खाताधारक को जानना है जरूरी

EPFO ने अपने पोर्टल को अपडेट कर दिया है। नए अपडेट के बाद UAN Activation, Face Authentication, डिजिटल वेरिफिकेशन और कई ऑनलाइन सेवाएं पहले से आसान हो गई हैं। जानिए EPFO Portal Update कौन-से 5 बड़े बदलाव हुए हैं और इनका PF खाताधारकों पर क्या असर पड़ेगा।

Himani GuptaJul 07, 2026 04:55 pm IST
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5 Big Changes Happen After EPFO Portal Update

देश के करोड़ों PF (Provident Fund) खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। EPFO ने अपने ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट कर दिया है। इस अपडेट का मकसद कर्मचारियों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल सेवाएं देना है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कई यूजर्स Face Authentication की मदद से अपना UAN Activate कर सकेंगे। पोर्टल पर मिलने वाली सर्विसेज को पहले से ज्यादा आसान बनाया गया है ताकि कर्मचारियों को बार-बार दफ्तर या EPFO ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़ें। आइए जानते हैं EPFO Portal Update के बाद कौन-कौन से 5 बड़े बदलाव हुए हैं और इनका आपको क्या फायदा मिलेगा।

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EPFO ने क्यों किया Portal Update?

EPFO लगातार अपनी सेवाओं को डिजिटल बना रहा है ताकि कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, तेज और आसान सुविधा मिल सके। पुराने सिस्टम में कई बार लॉगिन, UAN Activation और पहचान सत्यापन के दौरान तकनीकी दिक्कतें आती थीं। नए अपडेट के बाद इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया गया है।

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1. Face Authentication से होगा UAN Activation

नए अपडेट का सबसे बड़ा बदलाव Face Authentication है। अब कई कर्मचारी UMANG App और Aadhaar Face RD App की मदद से अपना UAN Activate कर सकेंगे। पहले जहां OTP और दूसरी प्रोसेस में समय लगता था, वहीं अब चेहरे की पहचान के जरिए पहचान वेरिफिकेशन करना आसान हो गया है। इससे फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी और पूरा प्रोसेस ज्यादा सुरक्षित बनेगी।

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2. घर बैठे पूरा होगा UAN Activation का प्रोसेस

अब UAN Activate कराने के लिए EPFO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे खासकर उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या कार्यालय नहीं जा पाते।

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3. पोर्टल पर अब नया और आसान इंटरफेस

EPFO ने पोर्टल के डिजाइन और नेविगेशन में भी सुधार किया है। अब जरूरी सेवाओं तक पहुंचना पहले से आसान होगा। यूजर कम समय में अपनी जरूरत की सेवा चुन सकेंगे और कम स्टेप्स में काम पूरा कर पाएंगे। इससे नए यूजर्स को भी पोर्टल इस्तेमाल करने में आसानी होगी।

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4. Face Authentication के जरिए होगा वेरिफिकेशन

नए पोर्टल को Aadhaar बेस्ड डिजिटल वेरिफिकेशन को और मजबूत बनाया गया है। Face Authentication के जरिए पहचान की पुष्टि होने से गलत दावों और फर्जी दस्तावेजों की संभावना कम होगी। इससे कर्मचारियों और EPFO दोनों को फायदा मिलेगा।

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5. ऑनलाइन सेवाएं हुई फास्ट

UAN Activate होने के बाद कर्मचारी आसानी से PF Passbook देख सकते हैं, ऑनलाइन Claim कर सकते हैं, KYC अपडेट कर सकते हैं, Nomination जोड़ सकते हैं और PF Transfer जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नए पोर्टल अपडेट के बाद इन सेवाओं तक पहुंच पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गई है।

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Face Authentication से UAN Activate करने का तरीका

मोबाइल में UMANG App और Aadhaar Face RD App इंस्टॉल करें। UMANG App खोलें और EPFO Services में जाएं। अब UAN Activation using Face Authentication ऑप्शन चुनें। Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP दर्ज करके आगे बढ़ें। Face Scan पूरा करें। सफल वेरिफिकेशन के बाद UAN Activate हो जाएगा।

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