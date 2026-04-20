नौकरीपेशा ध्यान दें! Aadhaar लिंक नहीं तो नहीं निकलेगा PF का पैसा, घर बैठे 5 मिनट में ऐसे करें चेक और अपडेट

KYC नहीं किया तो क्या होगा

अगर आपने KYC अपडेट नहीं किया है, तो सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि आपका PF पैसा नहीं निकल पाएगा। PF के पैसे निकालने का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, ट्रांसफर में देरी हो सकती है, बैंक अकाउंट वेरिफाई न होने पर पैसा अटक सकता है, टैक्स से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, एक तरह से देखें तो बिना KYC आपका PF अकाउंट अधूरा माना जाता है और कई सुविधाएं बंद हो जाती हैं।