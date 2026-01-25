₹15499 में दो डिस्प्ले वाला 5G फोन, दिल जीत लेगी यह डील, यहां मिल रहा इतना सस्ता

भारत में Lava Blaze Duo 3 5G की कीमत एकमात्र 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 16,999 रुपये है। यह मूनलाइट ब्लैक और इंपीरियल गोल्ड कलर में आता है। Amazon फोन पर बैंक ऑफर के जरिए 1500 रुपये तक की छूट दे रहा है, जिसका लाभ लेकर इसे 15,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।
Lava Blaze Duo 3 5G में 6.67-इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देता है। पीछे की तरफ, फोन में 1.6-इंच का दूसरा एमोलेड डिस्प्ले है। इसे डिस्प्ले का इस्तेमाल नोटिफिकेशन्स चेक करने और म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। जब कोई यूजर रियर कैमरे से सेल्फी क्लिक करेगा, तो यह कैमरा व्यूफाइंडर का भी काम करेगा।
Lava Blaze Duo 3 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 चिपसेट है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 2.6 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देगा। फोन में 6GB LPDDR5 रैम और 128GB यूएफएस 3.1 इंटरनल स्टोरेज भी है। लावा ब्लेज डुओ 3 भारत में Android 15 के साथ आता है, जिसे गूगल ने सितंबर 2024 में लॉन्च किया था। कंपनी का कहना है कि इस फोन को Android 16 का अपडेट मिलेगा, साथ ही दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे।
कैमरे की बात करें तो, Lava Blaze Duo 3 5G में पीछे की तरफ सिंगल 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX752 कैमरा है। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है, जो होल पंच डिस्प्ले कटआउट में लगा हुआ है।
Lava Blaze Duo 3 5G में 5,000mAh की बैटरी है, जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर् के साथ आती है। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट है। फोन में सेफ्टी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मिलता है। फोन की मोटाई 7.55 एमएम है।