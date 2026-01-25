₹15499 में दो डिस्प्ले वाला 5G फोन, दिल जीत लेगी यह डील, यहां मिल रहा इतना सस्ता

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट

Lava Blaze Duo 3 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 चिपसेट है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 2.6 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देगा। फोन में 6GB LPDDR5 रैम और 128GB यूएफएस 3.1 इंटरनल स्टोरेज भी है। लावा ब्लेज डुओ 3 भारत में Android 15 के साथ आता है, जिसे गूगल ने सितंबर 2024 में लॉन्च किया था। कंपनी का कहना है कि इस फोन को Android 16 का अपडेट मिलेगा, साथ ही दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे।