AC से आ रहा भारी बिजली बिल, तो मत करना यह काम, हजारों लोग रोज कर रहे गलती; पढ़ें और बचें

जब गर्मियों में AC चलाने के कारण बढ़ा हुआ बिजली बिल आता है, तो हर कोई बिजली बचाने के आसान तरीके ढूंढने लगता है। सबसे आम तरीका यह है कि लोग कमरा ठंडा हो जाने पर AC बंद कर देते हैं, और जब फिर से गर्मी लगने लगती है, तो उसे दोबारा चालू कर देते हैं। सुनने में यह तरीका काफी समझदारी भरा लगता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती है। अपने AC को बिजली के स्विच की तरह बार-बार ऑन/ऑफ न करें। ृ
जब भी आप अपना एयर कंडीशनर चालू करते हैं, तो उसका कंप्रेसर, जो सिस्टम का सबसे ज्यादा बिजली खाने वाला हिस्सा है, तुरंत काम करना शुरू कर देता है। उसे चालू होने के लिए जो शुरुआती बिजली का झटका चाहिए होता है, वह बहुत जबर्दस्त होता है। फिर कंप्रेसर कॉइल्स के जरिए रेफ्रिजरेंट को आगे भेजता है, हवा को ठंडा करता है, और जैसा आप उम्मीद करते हैं, वैसे ही तापमान को कम कर देता है। लेकिन हर बार चालू होने पर बिजली का यह अचानक बढ़ा हुआ प्रवाह आपकी सोच से कहीं ज्यादा बिजली खर्च करता है। अगर आप अपने AC को बार-बार चालू और बंद करते रहते हैं, तो आप असल में उस कंप्रेसर को जरूरत से ज्यादा काम करने पर मजबूर कर रहे होते हैं, जिससे बिजली कम खर्च होने के बजाय ज्यादा खर्च होती है।
बात सिर्फ बिजली की बर्बादी की नहीं है। AC को बार-बार चालू-बंद करने से उसके अंदरूनी हिस्सों पर बुरा असर पड़ता है। बार-बार चालू होने से कंप्रेसर पर जोर पड़ता है, कैपेसिटर पर दबाव आता है, और दूसरे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स घिस जाते हैं। कुछ ही समय में, आपको AC की मरम्मत करवानी पड़ सकती है। या इससे भी बुरा, ठीक उसी समय जब आपको AC की सबसे ज्यादा जरूरत हो, वह ठीक से काम करना बंद कर सकता है। अगर आपको सच में कुछ देर के लिए AC बंद करना है, तो उसे दोबारा चालू करने की जल्दी न करें। उसे दोबारा चालू करने से पहले, कम से कम 30-35 मिनट तक आराम करने दें।
बात यह है: मॉडर्न इन्वर्टर AC पहले से ही अपने आप तापमान को कंट्रोल कर लेते हैं। एक बार जब यह अपने सेट किए गए तापमान पर पहुंच जाते हैं, तो कंप्रेसर सिर्फ बंद और चालू नहीं होता। वह धीमा हो जाता है, कमरे को ठंडा रखता है, और बिजली को तेजी से खर्च करने के बजाय धीरे-धीरे इस्तेमाल करता है। वह तभी अपनी गति बढ़ाता है जब कमरा गर्म होने लगता है, इसलिए वह कम ऊर्जा बर्बाद करता है और आपके सिस्टम पर भी कम जोर डालता है।
अगर आपके पास भी AC है, तो उसे बार-बार कंट्रोल न करें। "Auto Mode" को अपना काम करने दें। Auto Mode में, सिस्टम खुद तय करता है कि उसे कब ज्यादा मेहनत करनी है या कब आराम करना है, ताकि आपको बिना किसी परेशानी या ज्यादा खर्च के लगातार कूलिंग मिलती रहे।
- अपने AC को 24 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करें। सुनिश्चित करें कि खिड़की दरवाजे बंद हों, ताकि ठंडी हवा वहीं रहे जहां आप चाहते हैं। - अपने फिल्टर को नियमित रूप से साफ करें या बदलें। गंदे फिल्टर आपके सिस्टम को धीमा कर देते हैं और उसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं। - तय समय पर मेंटेनेंस करवाते रहें, ताकि गर्मी की लहर के बीच में लापरवाही आपको भारी न पड़ जाए। - अगर आपके पास ऑप्शन है, तो हमेशा इन्वर्टर मॉडल ही चुनें, क्योंकि ये पुराने जमाने के एयर कंडीशनर के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार होते हैं।