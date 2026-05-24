AC से आ रहा भारी बिजली बिल, तो मत करना यह काम, हजारों लोग रोज कर रहे गलती; पढ़ें और बचें

बार-बार AC ऑन/ऑफ करने से क्या होता है

जब भी आप अपना एयर कंडीशनर चालू करते हैं, तो उसका कंप्रेसर, जो सिस्टम का सबसे ज्यादा बिजली खाने वाला हिस्सा है, तुरंत काम करना शुरू कर देता है। उसे चालू होने के लिए जो शुरुआती बिजली का झटका चाहिए होता है, वह बहुत जबर्दस्त होता है। फिर कंप्रेसर कॉइल्स के जरिए रेफ्रिजरेंट को आगे भेजता है, हवा को ठंडा करता है, और जैसा आप उम्मीद करते हैं, वैसे ही तापमान को कम कर देता है। लेकिन हर बार चालू होने पर बिजली का यह अचानक बढ़ा हुआ प्रवाह आपकी सोच से कहीं ज्यादा बिजली खर्च करता है। अगर आप अपने AC को बार-बार चालू और बंद करते रहते हैं, तो आप असल में उस कंप्रेसर को जरूरत से ज्यादा काम करने पर मजबूर कर रहे होते हैं, जिससे बिजली कम खर्च होने के बजाय ज्यादा खर्च होती है।