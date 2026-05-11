सस्ते के चक्कर में कहीं नकली फोन तो नहीं खरीद लिया? ऐसे करें असली-नकली में पहचान

IMEI नंबर कंफर्म करें

हर असली मोबाइल एक यूनिक IMEI नंबर के साथ आता है। आप अपने स्मार्टफोन पर बस *#06# डायल करके, अपने रिटेल बॉक्स पर छपे IMEI नंबर का कंपेयर स्मार्टफोन और बिल इनवॉइस पर लिखे नंबर से कर सकते हैं। इसके अलावा, आप सरकार के CEIR पोर्टल के माध्यम से भी इस IMEI को वेरिफाई कर सकते हैं। यदि यह नंबर मौजूद नहीं है या मेल नहीं खाता है, तो हो सकता है कि यह डिवाइस नकली हो।