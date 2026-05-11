सस्ते के चक्कर में कहीं नकली फोन तो नहीं खरीद लिया? ऐसे करें असली-नकली में पहचान

एएनआई के अनुसार, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने करोल बाग इलाके में नकली मोबाइल प्रोडक्ट्स बेचने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया और मोती नगर में नकली Oppo, OnePlus और Realme डिवाइस बनाने वाली एक फैक्टरी का पता लगाया। कई खरीदार अनजाने में नकली गैजेट्स खरीद लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी बाजार में नकली डिवाइस कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं। चलिए जानते हैं असली-नकली की पहचान कैसे करें।
हर असली मोबाइल एक यूनिक IMEI नंबर के साथ आता है। आप अपने स्मार्टफोन पर बस *#06# डायल करके, अपने रिटेल बॉक्स पर छपे IMEI नंबर का कंपेयर स्मार्टफोन और बिल इनवॉइस पर लिखे नंबर से कर सकते हैं। इसके अलावा, आप सरकार के CEIR पोर्टल के माध्यम से भी इस IMEI को वेरिफाई कर सकते हैं। यदि यह नंबर मौजूद नहीं है या मेल नहीं खाता है, तो हो सकता है कि यह डिवाइस नकली हो।
नकली प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग आमतौर पर खराब होती है। खरीदारों को स्पेलिंग की गलतियों, फीके रंगों, धुंधले लोगो और वारंटी की अधूरी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। असली स्मार्टफोन के बॉक्स पर असली सीरियल नंबर, सही सील और सर्टिफिकेशन के निशान होते हैं।
अपने स्मार्टफोन हमेशा ऑथराइज्ड डीलर्स या वेरिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही खरीदें। जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदें, तो हमेशा GST इनवॉइस, वारंटी कार्ड और ओरिजिनल बिल जरूर देखें। अगर कोई महंगा फोन बाजार में बहुत ही कम में मिल रहा है, जो सावधान रहिए, वो नकली हो सकता है।
नकली फोन में खराब कैमरे, धीमा सॉफ्टवेयर हो सकता है और इस्तेमाल करते समय वे अक्सर गर्म हो जाते हैं। उनके बटन भी ढीले हो सकते हैं। यूजर्स को फोन की सेटिंग्स में जाकर मॉडल नंबर, एंड्रॉयड वर्जन और सिक्योरिटी पैच की जानकारी जरूर वेरिफाई करनी चाहिए। नकली प्रोडक्ट्स को आमतौर पर ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलते हैं और वे मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हो सकते हैं।
खरीदारों को हमेशा यह सलाह दी जाती है कि वे सस्ते के चक्कर में न रहे और हमेशा सर्टिफाइड एक्सेसरीज का ही इस्तेमाल करें और कोई भी गैजेट जैसे कि स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, चार्जर, ईयरबड्स या फिर अन्य कोई भी गैजेट्स ऑथराइज्ड सेलर से ही खरीदें। वो कहते है ना- 'सस्ता रोए बार-बार, महंगा रोए एक बार'।