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AI की सलाह भारी पड़ सकती है, इन 7 चीजों में कभी मत लेना मदद

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। कई लोग तो छोटी-छोटी बातों के लिए भी एआई पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन जरूर से ज्यादा निर्भरता कभी-कभी समस्या का कारण बन सकती है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि AI टूल्स के किन बातों की सलाह नहीं लेना चाहिए।

Arpit SoniOct 17, 2026 12:13 pm IST
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1. मेडिकल सलाह

बीमारी या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी सलाह AI से नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बुखार, दर्द या कोई और समस्या हो, तो AI सिर्फ सामान्य जानकारी दे सकता है। वह आपके शरीर की असली स्थिति नहीं जानता। याद रहे एआई केवल एक सॉफ्टवेयर है। गलत दवा या इलाज से आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। बेहतर होगा कि हमेशा डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपकी जांच करके सही सलाह देते हैं। AI को सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए इस्तेमाल करें, न की इलाज के लिए।

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2. कानूनी मामले

कानून से जुड़े किसी भी काम में AI की मदद नहीं लेनी चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा, तलाक, या कोई समझौता। AI सही कानूनी सलाह नहीं दे सकता और उसकी सलाह कोर्ट में मान्य भी नहीं होती। ऐसे मामलों में हमेशा अच्छे वकील से बात करें। वकील आपके कागजों को देकर स्थिति-परिस्थिति को देख समझकर सही रास्ता बताते हैं। AI पर भरोसा करने से बड़ी गलती हो सकती है।

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3. रिश्तों और भावनात्मक मामलों

प्रेम, परिवार या दोस्ती के मामलों में AI से सलाह न लें। रिश्ते दिल से चलते हैं न की सॉफ्टवेयर से। AI को भावनाएं समझ में नहीं आतीं। वह सिर्फ किताबी बातें बताता है। जब मन उदास हो या झगड़ा हो, तो किसी करीबी से बात करें। असली इंसान ही सही सहारा दे सकता है। AI से बात करने से अकेलापन और बढ़ सकता है।

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4. पैसों से जुड़े मामलों में

पैसे लगाने, लोन लेने या घर खरीदने जैसे बड़े फैसले AI से पूछकर गलती से भी न लें। बाजार बदलता रहता है और AI पुरानी जानकारी पर आधारित होता है। गलत सलाह से पैसा डूब सकता है। इसके लिए बैंक के अधिकारी या वित्तीय सलाहकार से मिलें। वे आपकी स्थिति देखकर सही सुझाव देते हैं। AI सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए ठीक है।

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5. बच्चों की परवरिश और शिक्षा

बच्चों को कैसे सिखाएं, क्या सही है क्या गलत, यह AI से न पूछें। बच्चे भावनाओं और उदाहरणों से सीखते हैं। AI उन्हें मानवीय मूल्य नहीं सिखा सकता। माता-पिता और शिक्षक ही बच्चों की सही परवरिश कर सकते हैं। वे प्यार और समझ के साथ मार्गदर्शन करते हैं। AI को बच्चों के बड़े फैसलों में बीच में न लाएं।

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6. गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी

अपना पासवर्ड, बैंक डिटेल, आधार नंबर या कोई निजी बात AI को कभी न बताएं और न ही एआई से इस बारे में सलाह लें। AI के सिस्टम में डेटा लीक होने का खतरा रहता है। इससे धोखाधड़ी हो सकती है। गोपनीय जानकारी हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर सिर्फ भरोसेमंद लोगों से बात करें। AI को ये बातें बताना खतरनाक है।

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7. जीवन से जुड़े फैसले

कोई बड़ा नैतिक सवाल या जीवन से जुड़ा फैसला AI से न लें। जैसे किसी मुश्किल स्थिति में क्या सही है। AI सिर्फ गणना करता है, इंसानियत नहीं समझता। ऐसे फैसलों में अपने विवेक, परिवार और अनुभव का इस्तेमाल करें। इंसान का दिल और दिमाग ही सही रास्ता दिखाता है।

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