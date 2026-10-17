AI की सलाह भारी पड़ सकती है, इन 7 चीजों में कभी मत लेना मदद

बीमारी या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी सलाह AI से नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बुखार, दर्द या कोई और समस्या हो, तो AI सिर्फ सामान्य जानकारी दे सकता है। वह आपके शरीर की असली स्थिति नहीं जानता। याद रहे एआई केवल एक सॉफ्टवेयर है। गलत दवा या इलाज से आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। बेहतर होगा कि हमेशा डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपकी जांच करके सही सलाह देते हैं। AI को सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए इस्तेमाल करें, न की इलाज के लिए।
कानून से जुड़े किसी भी काम में AI की मदद नहीं लेनी चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा, तलाक, या कोई समझौता। AI सही कानूनी सलाह नहीं दे सकता और उसकी सलाह कोर्ट में मान्य भी नहीं होती। ऐसे मामलों में हमेशा अच्छे वकील से बात करें। वकील आपके कागजों को देकर स्थिति-परिस्थिति को देख समझकर सही रास्ता बताते हैं। AI पर भरोसा करने से बड़ी गलती हो सकती है।
प्रेम, परिवार या दोस्ती के मामलों में AI से सलाह न लें। रिश्ते दिल से चलते हैं न की सॉफ्टवेयर से। AI को भावनाएं समझ में नहीं आतीं। वह सिर्फ किताबी बातें बताता है। जब मन उदास हो या झगड़ा हो, तो किसी करीबी से बात करें। असली इंसान ही सही सहारा दे सकता है। AI से बात करने से अकेलापन और बढ़ सकता है।
पैसे लगाने, लोन लेने या घर खरीदने जैसे बड़े फैसले AI से पूछकर गलती से भी न लें। बाजार बदलता रहता है और AI पुरानी जानकारी पर आधारित होता है। गलत सलाह से पैसा डूब सकता है। इसके लिए बैंक के अधिकारी या वित्तीय सलाहकार से मिलें। वे आपकी स्थिति देखकर सही सुझाव देते हैं। AI सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए ठीक है।
बच्चों को कैसे सिखाएं, क्या सही है क्या गलत, यह AI से न पूछें। बच्चे भावनाओं और उदाहरणों से सीखते हैं। AI उन्हें मानवीय मूल्य नहीं सिखा सकता। माता-पिता और शिक्षक ही बच्चों की सही परवरिश कर सकते हैं। वे प्यार और समझ के साथ मार्गदर्शन करते हैं। AI को बच्चों के बड़े फैसलों में बीच में न लाएं।
अपना पासवर्ड, बैंक डिटेल, आधार नंबर या कोई निजी बात AI को कभी न बताएं और न ही एआई से इस बारे में सलाह लें। AI के सिस्टम में डेटा लीक होने का खतरा रहता है। इससे धोखाधड़ी हो सकती है। गोपनीय जानकारी हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर सिर्फ भरोसेमंद लोगों से बात करें। AI को ये बातें बताना खतरनाक है।
कोई बड़ा नैतिक सवाल या जीवन से जुड़ा फैसला AI से न लें। जैसे किसी मुश्किल स्थिति में क्या सही है। AI सिर्फ गणना करता है, इंसानियत नहीं समझता। ऐसे फैसलों में अपने विवेक, परिवार और अनुभव का इस्तेमाल करें। इंसान का दिल और दिमाग ही सही रास्ता दिखाता है।