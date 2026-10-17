AI की सलाह भारी पड़ सकती है, इन 7 चीजों में कभी मत लेना मदद

1. मेडिकल सलाह

बीमारी या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी सलाह AI से नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बुखार, दर्द या कोई और समस्या हो, तो AI सिर्फ सामान्य जानकारी दे सकता है। वह आपके शरीर की असली स्थिति नहीं जानता। याद रहे एआई केवल एक सॉफ्टवेयर है। गलत दवा या इलाज से आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। बेहतर होगा कि हमेशा डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपकी जांच करके सही सलाह देते हैं। AI को सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए इस्तेमाल करें, न की इलाज के लिए।