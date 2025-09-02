खुशखबरी! दिवाली सेल में ₹3000 तक सस्ते हुए 50MP कैमरा वाले Redmi के 5 बेस्ट सेलिंग Phones, सबसे सस्ता 8999 रुपये का

Redmi Note 14 Pro+ की खास बातें

Redmi Note 14 Pro+ इस सीरीज़ का सबसे पावरफुल और प्रीमियम स्मार्टफोन है। इसमें 6.7-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz Adaptive रिफ्रेश रेट, Dolby Vision सपोर्ट और Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई-एंड गेमिंग और प्रोसेसिंग टास्क को आसानी से संभालता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 200MP OIS प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। बैटरी के मामले में फोन 5000mAh की पावर के साथ आता है, जिसे 120W HyperCharge फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा फोन प्रीमियम ग्लास-मेटल बॉडी, IP68 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस और Dolby Atmos जैसी खूबियों से लैस है।