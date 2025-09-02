Diwali sale Buy 5 Redmi 50MP camera best selling phones at 3000 rupees discount cheapest one cost 8999 rupees खुशखबरी! दिवाली सेल में ₹3000 तक सस्ते हुए 50MP कैमरा वाले Redmi के 5 बेस्ट सेलिंग Phones, सबसे सस्ता 8999 रुपये का
Xiaomi ने दिवाली से पहले ही अपने स्मार्टफोन्स की शानदार सेल शुरू कर दी है। इस सेल में Redmi Note 14 सीरीज, Redmi 14C और Redmi 15 5G पर धमाकेदार छूट मिलने वाली है। इस सेल में सबसे सस्ता टीवी 8999 रुपये का मिल रहा है। देखें किस फोन पर कितने की छूट:

Himani GuptaTue, 2 Sep 2025 02:27 PM
1/10

Xiaomi Diwali Sale Offers 2025

भारत में दिवाली सेल का इंतजार हर साल लोग बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान स्मार्टफोन्स और गैजेट्स पर सबसे ज्यादा ऑफर्स मिलते हैं। लेकिन इस बार Xiaomi ने सबको चौंका दिया है। कंपनी ने सितंबर की शुरुआत में ही अपने दिवाली ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इन फेस्टिव ऑफर्स को पूरे सीजन के लिए लॉक कर दिया है। यानी एक बार घोषित की गई कीमत अब दिवाली तक नहीं बदलेगी।

2/10

इन फोन्स पर तगड़ी छूट

इस ऑफर के तहत Xiaomi ने अपने तीन प्रमुख स्मार्टफोन Redmi Note 14 सीरीज, Redmi 14C और Redmi 15 5G को शामिल किया है। साथ ही कंपनी ने अपने ऑडियो प्रोडक्ट Redmi Buds 5C पर भी खास कीमत की घोषणा की है। यह ऑफर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए शानदार मौका है, जो पहले से दिवाली शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं।

3/10

1. Redmi Note 14 पर तगड़ी छूट

शाओमी की दिवाली सेल में Redmi Note 14 का 6GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल 16,499 रुपये के बजाय 15,499 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं 8+128 मॉडल 15,999 रुपये में और 8+256 फोन 17,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

4/10

Redmi Note 14 के फीचर्स

Redmi Note 14 को खासतौर पर बजट सेगमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 6.6-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल्स देता है। फोन में MediaTek Dimensity सीरीज का दमदार प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों के लिए उपयुक्त है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा है। पावर के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, IP54 रेटिंग और Android 14 आधारित MIUI जैसी खूबियां दी गई हैं।

5/10

2. Redmi Note 14 Pro पर जबर डिस्काउंट

शाओमी की दिवाली सेल में Redmi Note 14 पर शानदार ऑफर मिल रहा है। इसका 8+128 स्टोरेज वाला वेरिएंट अब सिर्फ 20,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा 8+256 मॉडल 22,999 रुपये में बेचा जा रहा है।

6/10

Redmi Note 14 Pro की खासियतें

Redmi Note 14 Pro को प्रीमियम डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसमें 6.7-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz Adaptive रिफ्रेश रेट और HDR10+ का सपोर्ट है। फोन को Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर से पावर दी गई है, जो इसे स्मूद और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 64MP OIS वाला प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। बैकअप के लिए इसमें 5100mAh की बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग दी गई है। फोन को Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ और भी प्रीमियम बनाया गया है।

7/10

3. Redmi Note 14 Pro+ पर दमदार डिस्काउंट

दिवाली ऑफर्स के तहत Xiaomi ने Redmi Note 14 Pro+ की कीमतों में कटौती कर दी है। अब इसका 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 24,999 रुपये में मिलेगा, जिसकी असल कीमत 25,999 रुपये थी। वहीं, 8GB + 128GB मॉडल 26,999 रुपये और 8GB + 256GB वेरिएंट 31,999 रुपये की बजाय 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

8/10

Redmi Note 14 Pro+ की खास बातें

Redmi Note 14 Pro+ इस सीरीज़ का सबसे पावरफुल और प्रीमियम स्मार्टफोन है। इसमें 6.7-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz Adaptive रिफ्रेश रेट, Dolby Vision सपोर्ट और Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई-एंड गेमिंग और प्रोसेसिंग टास्क को आसानी से संभालता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 200MP OIS प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। बैटरी के मामले में फोन 5000mAh की पावर के साथ आता है, जिसे 120W HyperCharge फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा फोन प्रीमियम ग्लास-मेटल बॉडी, IP68 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस और Dolby Atmos जैसी खूबियों से लैस है।

9/10

4. Redmi 15 5G फीचर्स और ऑफर्स

Redmi 15 5G इस लिस्ट का सबसे पावरफुल फोन है। इसमें 7000mAh की बैटरी है, जो 48 घंटे का बैकअप देती है। साथ ही 6.9-इंच FHD+ 144Hz डिस्प्ले, Dolby सर्टिफाइड स्पीकर्स और Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर के साथ यह फोन एंटरटेनमेंट और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। Redmi 15 5G फोन का 6+128GB फोन 14,999 रुपये में दिवाली सेल में बेचा जा रहा है। वहीं 8+128GB मॉडल 15,999 रुपये और 8+256GB फोन 16,999 रुपये में सेल में उपलब्ध होगा।

10/10

5. Redmi 14C 5G पर इतने की छूट और मिलेंगे ये फीचर्स

MediaTek Dimensity 5G प्रोसेसर वाला Redmi 14C दिवाली सेल में 8,999 रुपये में बेचा जा रहा है। यह 4GB रैम +64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत है। 4+128GB का प्राइस 9,999 रुपये और 6+128GB मॉडल की कीमत 10,999 रुपये सेल में है। Redmi 14C 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और एक सपोर्टिव लेंस शामिल है। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का कैमरा दिया गया है। पावर के लिए फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है, जो पूरे दिन का बैकअप देने में सक्षम है और साथ ही 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करती है।

