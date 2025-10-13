खुशखबरी! Amazon-Flipkart की दिवाली धमाका सेल में ₹15000 तक सस्ते हुए iPhone 16 सीरीज के फोन्स, सबसे बड़ी छूट

अगर आप इस दिवाली आईफोन 16 सीरीज का कोई फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। अमेजन और फ्लिपकार्ट की दिवाली धमाका सेल में iPhone 16 और Pro Max को बेहद आकर्षक दामों पर पेश किया जा रहा है। इस सेल में 15000 रुपए की भारी छूट है। मतलब यह कि अब प्रीमियम iPhones को हाथ लगाने का सपना बजट में भी पूरा हो सकता है।
यह सेल न सिर्फ सीधे डिस्काउंट देती है, बल्कि बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डील्स, नो-कोस्ट EMI आदि विकल्पों से कीमत और भी कम हो सकती है। इस सेल में iPhone 16 Pro Max पर सबसे बड़ी छूट है। जानें डिटेल्स:
अमेजन की दिवाली सेल में iPhone 16 को लगभग ₹66,900 की कीमत पर बेचा जा रहा है। जो कि इसकी ओरिजिनल कीमत ₹69,900 से काफी कम है। बैंक ऑफर्स के साथ आपको 4000 रुपए की छूट मिल जाएगी और एक्सचेंज ऑफर मिल सकते हैं।
iPhone 16 में Apple का नया A18 चिपसेट, एक शानदार Super Retina XDR OLED डिस्प्ले, और बेहतर कैमरा सिस्टम शामिल है। यह मॉडल 128GB एवं अन्य स्टोरेज वेरिएंट्स में आता है। साथ ही iOS की नवीनतम सुविधाएं जैसे बेहतर AI सपोर्ट, कैमरा कंट्रोल और ऑप्टिमाइजेशन इसे और भी लेगसी बनाते हैं।
Flipkart की Diwali Dhamaka Sale यह फोन 15000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1,29,900 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर्स, बैंक छूट और नो-कोस्ट EMI विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे कीमत और कम हो सकती है।
यह मॉडल iPhone 16 सीरीज का टॉप वेरिएंट है। इसमें सबसे बड़ी 6.9-इंच Super Retina XDR डिस्प्ले, ProMotion 120Hz, 48MP कैमरा + अल्ट्रा वाइड + टेलीफोटो सेटअप, और A18 Pro चिपसेट शामिल है। इसके अलावा, टाइटेनियम बॉडी, बेहतर बैटरी क्षमता और अन्य प्रीमियम फीचर्स इसे एक पूर्ण फ्लैगशिप बनाते हैं।