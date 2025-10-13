Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सखुशखबरी! Amazon-Flipkart की दिवाली धमाका सेल में ₹15000 तक सस्ते हुए iPhone 16 सीरीज के फोन्स, सबसे बड़ी छूट

खुशखबरी! Amazon-Flipkart की दिवाली धमाका सेल में ₹15000 तक सस्ते हुए iPhone 16 सीरीज के फोन्स, सबसे बड़ी छूट

अमेजन और फ्लिपकार्ट की दिवाली धमाका सेल में iPhone 16 और Pro Max पर भारी छूट है। दिवाली सेल में iPhone 16 सीरीज पर ₹15000 तक सस्ते मिलने वाले हैं। जानिए कितनी बचत हो रही है, कौन-से ऑफर्स मिल रहे हैं।

Himani GuptaMon, 13 Oct 2025 12:37 PM
1/6

iPhone 16 Series Best Diwali Deals:

अगर आप इस दिवाली आईफोन 16 सीरीज का कोई फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। अमेजन और फ्लिपकार्ट की दिवाली धमाका सेल में iPhone 16 और Pro Max को बेहद आकर्षक दामों पर पेश किया जा रहा है। इस सेल में 15000 रुपए की भारी छूट है। मतलब यह कि अब प्रीमियम iPhones को हाथ लगाने का सपना बजट में भी पूरा हो सकता है।

2/6

तगड़े बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स भी

यह सेल न सिर्फ सीधे डिस्काउंट देती है, बल्कि बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डील्स, नो-कोस्ट EMI आदि विकल्पों से कीमत और भी कम हो सकती है। इस सेल में iPhone 16 Pro Max पर सबसे बड़ी छूट है। जानें डिटेल्स:

3/6

iPhone 16 के डिस्काउंट ऑफर

अमेजन की दिवाली सेल में iPhone 16 को लगभग ₹66,900 की कीमत पर बेचा जा रहा है। जो कि इसकी ओरिजिनल कीमत ₹69,900 से काफी कम है। बैंक ऑफर्स के साथ आपको 4000 रुपए की छूट मिल जाएगी और एक्सचेंज ऑफर मिल सकते हैं।

4/6

iPhone 16 के खास फीचर्स

iPhone 16 में Apple का नया A18 चिपसेट, एक शानदार Super Retina XDR OLED डिस्प्ले, और बेहतर कैमरा सिस्टम शामिल है। यह मॉडल 128GB एवं अन्य स्टोरेज वेरिएंट्स में आता है। साथ ही iOS की नवीनतम सुविधाएं जैसे बेहतर AI सपोर्ट, कैमरा कंट्रोल और ऑप्टिमाइजेशन इसे और भी लेगसी बनाते हैं।

5/6

iPhone 16 Pro Max पर तगड़ी छूट

Flipkart की Diwali Dhamaka Sale यह फोन 15000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1,29,900 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। साथ ही एक्सचेंज ऑफर्स, बैंक छूट और नो-कोस्ट EMI विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे कीमत और कम हो सकती है।

6/6

iPhone 16 Pro Max की खासियत

यह मॉडल iPhone 16 सीरीज का टॉप वेरिएंट है। इसमें सबसे बड़ी 6.9-इंच Super Retina XDR डिस्प्ले, ProMotion 120Hz, 48MP कैमरा + अल्ट्रा वाइड + टेलीफोटो सेटअप, और A18 Pro चिपसेट शामिल है। इसके अलावा, टाइटेनियम बॉडी, बेहतर बैटरी क्षमता और अन्य प्रीमियम फीचर्स इसे एक पूर्ण फ्लैगशिप बनाते हैं।

Apple Apple Iphone