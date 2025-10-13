खुशखबरी! Amazon-Flipkart की दिवाली धमाका सेल में ₹15000 तक सस्ते हुए iPhone 16 सीरीज के फोन्स, सबसे बड़ी छूट

iPhone 16 Series Best Diwali Deals:

अगर आप इस दिवाली आईफोन 16 सीरीज का कोई फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। अमेजन और फ्लिपकार्ट की दिवाली धमाका सेल में iPhone 16 और Pro Max को बेहद आकर्षक दामों पर पेश किया जा रहा है। इस सेल में 15000 रुपए की भारी छूट है। मतलब यह कि अब प्रीमियम iPhones को हाथ लगाने का सपना बजट में भी पूरा हो सकता है।