दिवाली सेल में ₹10,000 सस्ते हुए Motorola के 50MP तक AI सेल्फी कैमरा फोन, गिरने-भीगने से नहीं होंगे खराब; देखें List

Motorola ने इस साल की सबसे बड़ी फेस्टिव सेल में जबरदस्त ऑफर्स पेश किए हैं। फ्लिपकार्ट की बिग फेस्टिव धमाका सेल में पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर रिकॉर्ड डिस्काउंट मिल रहा है। सेल में आपको Motorola की फ्लैगशिप Edge सीरीज, स्टाइलिश Razr सीरीज पर 10,000 रुपए तक डिस्काउंट मिल रहा है। देखें पूरी लिस्ट:
Motorola Razr 60 की लॉन्च कीमत ₹49,999 थी, लेकिन अब बिग धमाका सेल में यह सिर्फ ₹39,999 में मिल रहा है। यानी आपको 10,000 रुपए की छूट है, यह इस समय बाजार का सबसे सस्ता फोल्डेबल स्मार्टफोन बन गया है। SBI कार्ड यूज़र्स को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और EMI विकल्प भी उपलब्ध हैं। लेना चाहते हैं।
Motorola Razr 60 एक फोल्डेबल स्मार्टफोन है जो स्टाइल और टेक्नोलॉजी का शानदार मिश्रण है। इसमें 3.6 इंच का एक्सटर्नल pOLED डिस्प्ले और अंदर 6.9 इंच का Full HD+ फ्लेक्सिबल डिस्प्ले मिलता है। ह फोन में Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर, 12GB RAM और 512GB स्टोरेज दी गई है। कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा है। यह डिवाइस AI-based फीचर्स, Gemini Integration और motoAI सपोर्ट के साथ आता है।
Motorola Edge 60 Fusion की लॉन्च कीमत ₹22,999 थी लेकिन अब यह सिर्फ ₹18,999 में मिल रहा है। यह 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। Flipkart सेल में एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI भी दिया गया है। SBI कार्डधारकों को 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
Edge 60 Fusion में 6.7 इंच 1.5K pOLED Quad-Curved डिस्प्ले दिया गया है फोन में Sony LYTIA 700C कैमरा सेंसर लगाया गया है जो 50MP कैमरा है। यह फोन Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट है। इसका डिजाइन भी बेहद प्रीमियम है जिसमें IP69 वॉटर रेसिस्टेंट बॉडी और मेटल फ्रेम है। AI फीचर्स जैसे Magic Eraser, Unblur, और Gemini AI Integration इसमें शामिल हैं। बैटरी 5000mAh की है जो 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Motorola Edge 60 Pro की लॉन्च कीमत ₹29,999 थी, लेकिन अब Flipkart Big धमाका सेल में यह सिर्फ ₹24,999 में उपलब्ध है। यह अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। साथ ही SBI कार्ड या Flipkart Axis बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी।
Motorola Edge 60 Pro एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसमें 6.7 इंच Quad-Curved True Color pOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 8350 Extreme चिपसेट है। फोन में 50MP OIS ट्रिपल कैमरा सिस्टम है। सेल्फी के लिए 50MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी है जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में motoAI, Google Gemini, Microsoft Copilot जैसे AI टूल्स भी मिलते हैं। फोन का मेटल-ग्लास बॉडी प्रीमियम फील देती है और IP68 रेटिंग इसे वाटर रेसिस्टेंट बनाती है।