दिवाली सेल में ₹10,000 सस्ते हुए Motorola के 50MP तक AI सेल्फी कैमरा फोन, गिरने-भीगने से नहीं होंगे खराब; देखें List

Motorola Edge 60 Pro के फीचर्स

Motorola Edge 60 Pro एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसमें 6.7 इंच Quad-Curved True Color pOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 8350 Extreme चिपसेट है। फोन में 50MP OIS ट्रिपल कैमरा सिस्टम है। सेल्फी के लिए 50MP फ्रंट कैमरा मौजूद है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी है जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में motoAI, Google Gemini, Microsoft Copilot जैसे AI टूल्स भी मिलते हैं। फोन का मेटल-ग्लास बॉडी प्रीमियम फील देती है और IP68 रेटिंग इसे वाटर रेसिस्टेंट बनाती है।